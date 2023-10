Brawl Stars: presentata la nuova stagione, Bizarre Circus, la nuova brawler Charlie e il Megasalvadanaio

Supercell ha pubblicato un nuovo episodio di Brawl Talk, presentato da Marzio e Dani, per parlare delle novità in arrivo su Brawl Stars, a partire dalla prossima stagione, Bizarre Circus, che vedrà la brawler, Charlie.

Charlie è cresciuta per strada, dove ha imparato diversi trucchetti, è stata notata dai circensi della zona fino a diventarne la star. Con l’attacco principale usa i capelli come yo-yo, li lancia avanti e li recupera quando colpisce un nemico o un muro. La sua super si chiama Bozzolo. Se colpito, l’avversario viene imprigionato in un bozzolo che ne impedisce ogni movimento: la salute del bozzolo si esaurisce da sola, ma gli avversari possono colpirlo per farla diminuire più velocemente e romperlo..

Con 29 gemme si potrà ottenere la skin Amazing Charlie, mentre nell’ultima soglia del pass ci sarà la skin Rosie Charlie. Nel pass ci sarà anche l’overdrive di Charlie, che ne aumenterà le statistiche e permetterà al bozzolo di scatenare dei ragni contro il bersaglio più vicino. Arriveranno poi altri 5 overdive, per Jessie, Rosa, Lou, Maisie e Colette.

Sempre tornando alle skin, arriveranno quelle relative al Circo Bizarro, con Byron, Lola, Sam e Nita, a cui si aggiungono 3 del Brawl-O-Ween e 4 per festeggiare la festa indiana del Diwali.

Tra le tante novità mostrate, potete vederle tutte nel video qui sotto, arriva anche il nuovo evento dei club, il Megasalvadanaio, che si terrà una volta al mese per un’intera settimana, dove voi e i vostri soci inizierete con gli stessi biglietti, e se vincete scontri utilizzandoli, riempirete il megasalvadanaio, aiutando a sbloccare premi per tutti i membri del club.

Per la sezione esportiva, le finali mondiali di Brawl 2023 si terranno dal 24 al 26 novembre al DreamHack Winter, in Svezia. Nel finale del video, viene anche mostrato come riscattare una reazione da clown.

Qui sotto potete vedere il Brawl Talk intero, con le novità in arrivo su Brawl Stars.