WWE 2k23: disponibile la Bad Bunny Edition

2K ha annunciato la WWE 2K23 Bad Bunny Edition. Questa nuova edizione del gioco è caratterizzata dalla presenza della star musicale Bad Bunny, miglior artista dell’anno per Billboard e uno dei musicisti più ascoltati nel 2022. L’amore di Bad Bunny per la WWE è ben noto e ha stupito l’universo della WWE quando ha sconfitto Damian Priest nel San Juan Street Fight durante l’evento live premium WWE Backlash 2023.

Ha dichiarato Neil Lawi, Head of Music di WWE:

“Sull’onda del successo globale del nuovo album di Bad Bunny ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ della scorsa settimana, e del suo storico match alla WWE Backlash di Porto Rico, siamo entusiasti di continuare a collaborare con il più grande artista del mondo e di infrangere ogni record precedente con la WWE 2K23 Bad Bunny Edition”

La Bad Bunny Edition è disponibile e include la WWE 2K23 Icon Edition e il Bad Bunny Superstar Pack, che comprende i seguenti contenuti:

• Nuova versione di Bad Bunny giocabile con le scarpe da wrestling Adidas Tech Fall 2.0 da uomo e l’abbigliamento indossato durante il Backlash 2023;

• Carta Bad Bunny La mia FAZIONE EVO di livello Diamante che può essere aggiornata a Diamante Rosa;

• Logo, targhetta e sfondo di Bad Bunny La mia FAZIONE;

• Maglietta LWO Puerto Rico per il Creatore di Superstar;

• 15.000 VC.

La WWE 2K23 Icon Edition include i seguenti contenuti:

• Il Bad Bunny Bonus Pack, che include Bad Bunny come personaggio giocabile e una carta Bad Bunny La mia FAZIONE di livello Rubino;

• Il Ruthless Aggression Pack, con il prototipo della prima versione del personaggio di John Cena oltre a Batista “Leviathan”, le prime versioni di Brock Lesnar e Randy Orton da esordienti, il John Cena versione Legacy Championship e l’Arena di WrestleMania 22;

• La carta La mia FAZIONE Smeraldo del Manager Paul Heyman;

• Tre pacchetti di carte Deluxe Premium Launch La mia FAZIONE;

• La carta La mia FAZIONE Evo di John Cena Rubino, la carta La mia FAZIONE Oro di Edge, la carta Smeraldo La mia FAZIONE di Bianca Belair, la carta La mia FAZIONE Oro di Asuka e tre pacchetti di carte Basic Premium Launch La mia FAZIONE.

• Il Season Pass per tutti e cinque i pacchetti di contenuti scaricabili post-lancio;

• Il Mega-Boost per La mia ASCESA e il SuperCharger.

Il Bad Bunny Superstar Bundle è disponibile ora come acquisto singolo, mentre il Bad Bunny Bundle include WWE 2K23 Cross-Gen Standard Edition, il Bad Bunny Superstar Pack, il Bad Bunny Bonus Pack e 32.500 VC. Questo autunno arriverà per la modalità di gioco La mia FAZIONE di WWE 2K23, il nuovo Clutch Time Miz Live Event che si terrà dal 19 al 26 ottobre. Nell’evento Clutch Time di Miz i giocatori utilizzeranno una qualsiasi carta maschile Rubino per sfidare Miz Ametista da Fastlane e Miz ’11 da Cash in Collective. Sconfiggendo con successo entrambe le versioni di Miz, i giocatori potranno guadagnare un Miz Diamante vestito con la maglia che indossava quando ha realizzato un tiro mozzafiato da metà campo durante l’NBA All-Star Celebrity Game.

Uno dei pack precedenti era il Bad News U.