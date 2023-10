Tavern Talk: la visual novel tra Coffee Talk e Dungeons & Dragons arriverà anche su Switch

Partita alla grande, con primo obiettivo superato in appena 6 ore, la campagna Kickstarter di Tavern Talk continua ad andare spedita. Raggiunto infatti lo stretch goal che permetterà di portare il gioco anche su Switch (aggiungendosi a Steam) e, al momento in cui scriviamo, la cifra raccolta sfiora i 50 mila euro, con dunque anche le battle maps sbloccate. Il titolo in questione, sviluppato da Gentle Troll Entertainment, è una visual novel che unisce le caratteristiche di Coffee Talk (come può lasciar intendere il nome), con quelle di Dungeons & Dragons. Al momento mancano ancora 25 giorni alla fine della campagna, e il contributo minimo per ottenere il gioco in digitale è di 25 euro. Il gioco arriverà dunque su Steam e Switch, con al momento una consegna stimata per i backer che segna giugno 2024.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Varchi la soglia di una taverna…

…e scopri di essere l’oste della Locanda del viandante, un locale apparentemente normale al centro del mondo… o così pensi.

Hai un dono speciale: sai creare bevande infuse di magia in grado di influenzare il destino di chi le beve! La tua fama ti precede perché hai sempre aiutato gli avventurieri nelle loro missioni. Che sia una pozione che induca furia cieca o doni maestria con la spada, serviti del tuo talento per guidare chi hai davanti verso il suo destino.

Ascolta storie di imprese gloriose e tragici fallimenti mentre avventurieri allegri o truci varcano la soglia della tua piccola locanda accogliente. C’è chi vuole solo riposare le stanche membra e chi invece cerca il brivido di una nuova avventura.

La vita trascorre tranquilla finché una minaccia dimenticata si staglia all’orizzonte… e ogni missione, voce e conversazione di cui vieni a conoscenza sembra intrecciata al destino del mondo.

In questa storia dovrai…

diventare artefice di destini

Studia la tua selezione di ricette sempre più ampia e scegli quella giusta per preparare bevande ai tuoi avventori… ma fa’ attenzione perché le tue scelte cambieranno il loro destino e la natura delle missioni. svelare un grande mistero

Presto comprendi che tutto quel che ti circonda è collegato e scoprirai i segreti di un antico male che incombe sul cielo stellato sopra di te. Svela questo mistero nel tuo studio e scopri quale oscura minaccia sta per abbattersi su tutta Asteria (che è il mondo in cui vivi, per la cronaca). trovare la tua famiglia

La Locanda del viandante è un rifugio sicuro per una serie di personaggi pittoreschi ispirati ai famosi tropi presenti nei giochi di ruolo da tavolo come Dungeons & Dragons. Conosci la personalità, i vezzi e i difetti che li caratterizzano e aiutali a trovare la loro vera casa. farti viziare

Quando gli avventurieri fanno ritorno dalle loro missioni epiche, porteranno con sé ninnoli per abbellire la tua locanda e saranno le tue scelte personali a decidere l’arredo della tua taverna accogliente.

Qui sotto potete vedere il trailer di presentazione di Tavern Talk.