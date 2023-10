Last Epoch: ecco quando uscirà dall’Accesso Anticipato

Lo sviluppatore Eleventh Hour Games ha annunciato che l’RPG d’azione a base di bottini Last Epoch uscirà dall’Early Access il 21 febbraio 2024. Il gioco è stato originariamente rilasciato come titolo in Accesso Anticipato su Steam nel maggio 2019 e da allora ha ricevuto diversi aggiornamenti, tra cui il supporto per il multiplayer cooperativo.

In un post sul forum di Last Epoch, lo studio ha dichiarato di avere in programma dei contenuti post-lancio per il gioco. Last Epoch riceverà nuovi contenuti sostanziali ogni pochi mesi in un formato stagionale, definito dallo studio “Cycles”. Questi cicli porteranno, tra l’altro, nuovi contenuti di fine gioco, abilità, oggetti unici e sistemi di gioco.

In vista del lancio della versione 1.0, Last Epoch dovrebbe ricevere ancora molti contenuti, tra cui l’aggiunta di Item Factions e l’anteprima del Warlock a gennaio. All’inizio di febbraio verrà rilasciata l’anteprima del Falconiere, mentre il gioco si avvia verso il suo ultimo mese di Accesso Anticipato.

Come i suoi contemporanei Diablo IV e Path of Exile, Last Epoch è un gioco di ruolo d’azione incentrato sul bottino, che proietta i giocatori in una storia basata su un viaggio nel tempo. La caratteristica unica del gioco è che le abilità hanno un proprio albero delle abilità che può influenzare il funzionamento delle stesse. Last Epoch ha cinque classi giocabili, ognuna con tre Maestrie che si sbloccano nel corso della campagna del gioco.