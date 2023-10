Magic the Gathering presenta il crossover con Fallout

Avventure post-nucleari e retro-futuristiche ti aspettano nel crossover di Wizards of the Coast tra Magic: The Gathering e Fallout, intitolato Magic: The Gathering – Fallout. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale qui.

Quattro nuovi mazzi Commander, con personaggi chiave, armi, abilità e terre provenienti da alcuni dei classici giochi della serie Fallout, saranno pubblicati l’8 marzo 2024. Trattamenti speciali delle carte mostreranno il display Pip Boy, ben noto nel videogioco per il suo schermo informativo verde e nero. I mazzi Commander saranno ispirati agli elementi chiave di Fallout: Survival, Technology, Military e Mutants. Ogni mazzo sarà caratterizzato dalla carta di un personaggio iconico rappresentativo del tema: Dogmeat, Dr. Madison Li, Caesar e Mothman. I mazzi Survival faranno affidamento sui giocatori per rovistare in cerca di cibo, strumenti e alleati per ottenere successo. I mazzi Technology si affideranno ad armi energetiche ad alta tecnologia, scienziati, esseri sintetici e robot prebellici per eseguire i tuoi ordini. I mazzi Military saranno sostenuti dai leader delle fazioni militanti e dai loro soldati, nonché dai Predoni delle Terre Desolate. I mazzi Mutant mostreranno le pericolose e strane creature mutate di Fallout. Il Mothman di Fallout 76 è il protagonista di questo mazzo pieno di creature potenti, come i Ghoul Ferali. Le pedine Radiation potranno avere un impatto sul mazzo del tuo avversario o potenziare il tuo mazzo con segnalini radiazioni.

Articoli Consigliati Grand Theft Auto 6: nuovi rumor su DLC e contenuti sessuali. Il gioco arriverà anche su Switch 2? Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 Recensione: “Kept you waiting, huh?”

Inoltre, le carte Saga raccontano le storie dell’America punk-atomica di questa realtà alternativa. Nei mazzi principali saranno presenti carte con bordo Pip Boy, mentre le carte Vault Boy senza bordo, nello stile artistico di Fallout, si troveranno nei Collector Booster. Le terre base con grafica full art mostreranno gli ambienti inquietanti e pericolosi dei giochi della serie Fallout. Questa è la prima volta che Magic: The Gathering introduce una tematica fantascientifica e post-nucleare nei mazzi di tutti i giocatori.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.