Final Fantasy VII Rebirth: confermato il ritorno dei Numen

Non è un segreto che Final Fantasy 7 Rebirth sia un gioco enorme, ma nonostante la quantità di contenuti sia abbondante, i fan sono entusiasti di vedere dove andrà avanti la storia. Vari trailer hanno mostrato Zack Fair, che si avventura a Midgar in seguito agli eventi di Crisis Core: Final Fantasy VII, ma appare anche un nemico familiare di Final Fantasy VII Remake. Intervenendo durante il Thailand Game Show 2023, come riportato da GeekCulture, il game director Naoki Hamaguchi ha rivelato che torneranno anche i Numen:

Nel gioco precedente abbiamo introdotto i Sussurri. Quindi, il giocatore può aspettarsi di vedere se ci sono ulteriori sviluppi per i Numen. Non solo appariranno loro, ma apparirà anche Zack, quindi è come, ‘Cosa succederà a Zack?’ Questo è il punto interessante.

Naturalmente, anche se i Numen torneranno, non è confermato se potranno essere combattuti. Hanno svolto un ruolo fondamentale nella storia di Final Fantasy VII Remake, anche se resta da vedere se avranno un impatto importante su Rebirth. Poi c’è Zack, un’anomalia a sé stante che si dice sia giocabile, anche se Square Enix non ha indicato la stessa cosa, a differenza di Sephiroth. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.

Final Fantasy VII Rebirth arriverà il 29 febbraio su PlayStation 5.