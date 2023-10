Cyberpunk 2077: ecco le modifiche della patch 2.02

L’aggiornamento 2.0 è l’ultima patch di contenuti principali per Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, ma lo sviluppatore continua a lavorare su patch più piccole per risolvere vari problemi. La patch 2.02 è in arrivo e sebbene siano disponibili solo i punti salienti, fornirà correzioni, come il fatto che V non si appiattisca più quando si entra nel Delamain AV in Path of Glory.

Sono state corrette anche le persiane che bloccavano l’ingresso al Black Sapphire a Dogtown per i giocatori di Phantom Liberty ( trovate qui la nostra Recensione) durante Run This Town. Se avete riscontrato che il cyberware è stato declassato al Livello 1 dopo l’aggiornamento alla patch 2.01, anche questo dovrebbe essere tornato alla normalità, così come i passivi di progressione delle abilità. Infine, i timer nelle missioni dei corrieri sono stati ribilanciati. I giocatori di Xbox Series X/S che non hanno ricevuto il bonus preordine Quadra Sport R-7 “Vigilante” devono tenere presente che il problema è ancora in fase di indagine, quindi rimanete sintonizzati per i successivi aggiornamenti. Di recente il gioco ha venduto 25 milioni di unità, mentre l’espansione Phantom Liberty 3 milioni. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale di Cyberpunk 2077:

Cyberpunk 2077 è un GDR d’azione a mondo aperto ambientato nella megalopoli Night City, nella quale sei un mercenario cyberpunk coinvolto in una lotta per la sopravvivenza. Migliorato e con contenuti aggiuntivi gratuiti. Personalizza avatar e stile di gioco, accetta incarichi, fatti un nome e sblocca potenziamenti. Stringerai relazioni e prenderai decisioni che decideranno la tua storia e daranno forma al mondo attorno a te. Diventa un fuorilegge urbano dotato di potenziamenti cibernetici, e crea la tua leggenda sulle strade di Night City. Night City è piena zeppa di cose da fare, luoghi da vedere e persone da incontrare. Sarai tu a scegliere dove, quando e come andare.

