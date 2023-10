Granblue Fantasy Versus Rising: dettagliate le modifiche principali al battle system

L’editore Cygames e lo sviluppatore Arc System Works hanno dettagliato i “principali aggiustamenti” al battle system di Granblue Fantasy Versus: Rising apportati sulla base del feedback del primo open beta test tenutosi a luglio durante un video di 80 minuti, intitolato “Balance and System Adjustments”.

La prima metà del video descrive in dettaglio tutte le modifiche, che verranno implementate quando inizierà il secondo open beta test del gioco a novembre, mentre la seconda metà è una serie di partite con giocatori professionisti. Di seguito la dichiarazione del direttore generale della serie Granblue Fantasy , Tetsuya Fukuhara:

Abbiamo ricevuto molti feedback riguardo alle proiezioni e ai Raging Strikes. Oltre a ciò, ci sono stati diversi commenti sulle modalità di utilizzo dell’indicatore SBA. O non era abbastanza chiaro, sembrava strano o semplicemente non era divertente. Abbiamo ricevuto pareri da tutti i punti di vista. Era chiaro che non stavamo soddisfacendo le aspettative dei giocatori di Granblue Fantasy: Versus e per noi questo è un gioco che vogliamo far divertire anche ai nuovi giocatori, quindi dovevamo apportare alcune modifiche.

Di seguito una panoramica del gioco:

Nuova meccanica: Ultimate Skills

Una versione ancora più potente delle Abilità Plus. Rallenta brevemente il movimento dell’avversario, consentendo nuovi modi per eseguire combo e punire aperture o attacchi falliti.

Nuovi personaggi e stage

Oltre al cast originale di 24 personaggi, altri personaggi giocabili si aggiungeranno al roster.

Nuovi contenuti della storia

Godetevi una versione semplificata della modalità RPG in una nuovissima modalità Storia, che include tutti i capitoli del primo Granblue Fantasy: Versus!

Grafica migliorata

Gli shader di gioco e gli effetti di post-elaborazione sono stati migliorati per replicare l’iconico stile artistico di Granblue Fantasy.

Nuova lobby online: Island

Correte, saltate, giocate ed esplorate nella nuova lobby online dell’isola. Non ci sono solo battaglie in gioco.

Granblue Fantasy: Versus Rising uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam nel 2023.