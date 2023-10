Grand Theft Auto 6 presenterà condizioni metereologiche realistiche con acqua simulata fisicamente, rumor

Nonostante ne abbia confermato lo sviluppo, Rockstar Games non ha ancora presentato ufficialmente Grand Theft Auto 6 (che ha subito un enorme leak l’anno scorso). È stato recentemente valutato dall’Australian Classification Board, il che potrebbe significare che un annuncio è imminente. Per ora, la pubblicazione francese Rockstar Magazine ha fornito alcuni nuovi dettagli sui miglioramenti grafici del sequel. Sebbene abbia compilato tutto questo dopo “molti mesi di lavoro e ricerca” con l’aiuto della sua fonte, ha osservato che “alcune delle informazioni divulgate in questo dossier sono ancora in fase di sviluppo” e “non sono ancora sicure al 100% che tutte queste opzioni verranno implementate con il rilascio di GTA 6 e la nuova versione di RAGE 9.”

La pubblicazione rileva che il divario tra le immagini di Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto 6 sarà “maggiore” rispetto a quello di Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2. Con RAGE 9, secondo quanto riferito, Rockstar sta implementando l’acqua simulata fisicamente in tempo reale con un “nuovo sistema rivoluzionario” con attività come il surf possibili. I veicoli hanno visto un “aumento significativo” dei poligoni con deformazioni più precise possibili. Sebbene l’esperienza di guida sia simile a quella di Grand Theft Auto 5 , Rockstar bilancerà realismo e gameplay in stile arcade. Presumibilmente sarà implementato il rendering basato sulla fisica per l’illuminazione, consentendo dettagli delle texture più realistici e un’esperienza più coinvolgente in Vice City, dove sarebbe ambientato il sequel. La pubblicazione sottolinea che albe e tramonti sono più “realistici che mai” mentre le notti sono “più inquietanti”. Infine, è stato implementato un sistema meteorologico in tempo reale, che “avrà un impatto” sull’ambiente e sul gameplay, dalle onde che colpiscono la spiaggia al vento che “colpisce la vegetazione”. Secondo quanto riferito, questi influenzeranno la guida ad alta velocità. Vi ricordiamo che al momento queste non sono notizie ufficiali e vi invitiamo a prenderle con le pinze.

Grand Theft Auto 6 potrebbe essere rilasciato prima dell’aprile 2025. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.