Marvel’s Spider-Man 2: ecco le modifiche della patch del day one

Marvel’s Spider-Man 2 (trovate qui la nostra Recensione) di Insomniac Games è disponibile in tutto il mondo e, sebbene sia perfettamente giocabile per i possessori dell’edizione fisica, sono disponibili le note sulla patch, che rivelano ulteriori funzionalità e miglioramenti di accessibilità.

Alcune nuove funzionalità includono le Impostazioni di vibrazione e di Auto Hell, che cura automaticamente i giocatori se scendono al di sotto di un certo livello di salute (a condizione che sia disponibile una barra di messa a fuoco completa). C’è anche la modalità Dodge perfetta a contrasto elevato, che aggiunge un colore ad alto contrasto a Dodge perfetta e impostazioni per la modalità altoparlante del controller. È stata migliorata anche la fedeltà visiva della sequenza di gioco iniziale, mentre le prestazioni e la stabilità sono migliorate. Ci sono anche aggiornamenti “generali” da perfezionare e una correzione per un bloccante durante il Tutorial della tuta. Trovate le note complete qui. Di recente, sono stati rivelati due nuovi costumi che saranno disponibili nel gioco: Brooklyn 2099 e Kumo. Ricordiamo che il gioco includerà 2 forme per Lizard e la simulazione muscolare realistica. Di seguito una panoramica del gioco:

Articoli Consigliati Marvel’s Spider-Man 2 è al primo posto nelle classifiche UK Grand Theft Auto 6 presenterà condizioni metereologiche realistiche con acqua simulata fisicamente, rumor

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano. Oscilla, salta e utilizza le Web Wings per viaggiare nella New York della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l’iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 è disponibile per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.