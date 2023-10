Marvel’s Spider-Man 2 è al primo posto nelle classifiche UK

Marvel’s Spider-Man 2 ( trovate qui la nostra Recensione) è arrivato in cima alle classifiche dei giochi fisici del Regno Unito di questa settimana. Anche se la classifica completa deve ancora essere pubblicata, Christopher Dring di GamesIndustry.biz ha twittato alcuni risultati iniziali dei risultati di questa settimana. Secondo Dring, Marvel’s Spider-Man 2 ha conquistato il primo posto nel Regno Unito, con Super Mario Bros Wonder (trovate qui la nostra Recensione) al secondo posto. Il tweet fornisce anche una serie di avvertenze, in particolare il fatto che ciò si riferisce solo alle vendite di giochi fisici e che i dati sulle vendite digitali arriveranno in un secondo momento.

Secondo quanto riferito, il lancio di Marvel’s Spider-Man 2 è stata il quarto lancio fisico più grande nel Regno Unito quest’anno. I titoli The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy hanno venduto tutti più copie fisiche nel Regno Unito nella prima settimana. Anche le sue vendite fisiche sono inferiori del 20% rispetto a quelle di God of War: Ragnarok, anche se questo non tiene conto delle vendite digitali. Per quanto riguarda Super Mario Bros Wonder, Dring sottolinea che si tratta del terzo più grande lancio fisico per un gioco platform di Mario nella storia delle classifiche del Regno Unito. Secondo Dring, le vendite di Mario Wonder nel Regno Unito nella prima settimana sono “notevolmente migliori” di quelle di New Super Mario Bros U Deluxe, che ad oggi è arrivato a vendere più di 16 milioni di copie in tutto il mondo. Di seguito la dichiarazione di Dring:

Articoli Consigliati PlayStation: la producer Connie Booth lascia Sony dopo 30 anni. Volontariamente oppure è stata licenziata? Marvel’s Spider-Man 2: ecco le modifiche della patch del day one

È solo di poco dietro a Super Mario Odyssey e Super Mario 3D All-Stars. Immagino che con il digitale, potrebbe essere il più grande lancio di un gioco platform di Mario di sempre nel Regno Unito.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.