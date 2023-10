Halloween: Funko e Rubie’s festeggiano con Jack Skellington e Mercoledì Addams

Halloween è la festa spaventosa per antonomasia. Le sue origini risalgono all’Alto Medioevo e da allora si conservano ancora i rituali e le tradizioni che accompagnano la veglia fino alla giornata di Ognissanti. Per l’occasione, ecco una serie di costumi e accessori targati Funko e Rubie’s che permetteranno a grandi e piccini di festeggiare la giornata nel modo più spaventoso possibile!

Funko presenta la nuova linea di Funko Pop! e Bitty Pop! dedicati al trentesimo anniversario del film cult Nightmare Before Christmas. Da Jack a Sally, passando per il fido Zero, ognuno potrà avere il suo personaggio preferito.

Loungefly propone la nuova linea di borse, zaini e portafogli dedicati a Nightmare Before Christmas per celebrare la giornata con un tocco di brivido. Realizzati in pelle vegana sono perfetti per andare in giro a chiedere dolcetto o scherzetto!

Ad Halloween non può mancare il perfetto travestimento! Rubie’s ha ciò che serve per ogni necessità. Grande novità sono i costumi tratti dalla serie di successo Mercoledì. Dalla giovane protagonista all’iconica mano, tutti potranno sentirsi parte della famiglia Addams! Altra introduzione del 2023 sono le felpe. Cinque soggetti comodissimi e spaventosi, per portare terrore con il massimo confort!