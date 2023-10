Xbox Partner Preview: recap dell’evento

Si è appena concluso l’Xbox Partner Preview, evento Microsoft annunciato un paio di giorni fa ed incentrato sugli studi third-party.

Vediamo cosa è stato mostrato nei circa 30 minuti di programma:

Like a Dragon Infinite Wealth – reveal di Dondoko Island

Troppi teppisti da strada ti stanno facendo perdere la testa? È tempo di una fuga che vi meritate? Dondoko Island è la destinazione che fa per voi. Create il resort dei vostri sogni in Like a Dragon: Infinite Wealth, che verrà lanciato il 26 gennaio 2024.

Ikaro Will Not Die – teaser d’annuncio

Da Futurlab, i creatori di Powerwash Simulator e Velocity, in collaborazione con Thunderful, arriva IKARO: Will Not Die, un gioco d’azione rogue-lite basato sullo slancio e sulla velocità.

Still Wakes The Deep – Gameplay Reveal

Still Wakes the deep è survival horror di prossima uscita da parte di The Chinese Room. Ambientato su una piattaforma petrolifera, vi spinge ad attraversare ambienti claustrofobici e acque gelide per sfuggire a un orrore impensabile. Still Wakes The Deep arriverà nel 2024.

Robocop Rogue City – trailer “There Will be Trouble”

Benvenuti a Detroit; il crimine dilaga mentre la città giace sull’orlo della rovina, la gente lotta per gli avanzi mentre altri vivono vite stravaganti di lusso. Il controllo del Dipartimento di Polizia di Detroit è stato affidato alla società Omni Consumer Products nel tentativo di ristabilire l’ordine. Voi siete questa soluzione, RoboCop, un cyborg incaricato di proteggere la città.

Dungeons of Hinterberg – Social Gameplay reveal

Immersione più profonda nel lato social del gameplay di Dungeons of Hinterberg. In questo nuovo trailer, si esplora una giornata nella vita di Luisa, cosa fa e chi incontra.

Spirit of the North 2 – Trailer d’annuncio

Svelate i misteri di uno splendido mondo antico in questa avventura in terza persona, sequel dell’acclamato “Spirit of the North”. Assumete il ruolo di una volpe isolata con un compagno corvo, alla ricerca dei guardiani perduti e del ritorno a casa.

In un mondo antico lasciato in rovina, intraprendete il viaggio di una volpe isolata e lontana da casa. Con l’aiuto di un saggio compagno corvo, cercate i leggendari guardiani perduti e liberateli dalla presa dell’oscuro sciamano Grimnir.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater – Primo sguardo al gameplay e all’engine grafico

Primo sguardo all’interno del motore grafico di METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, attualmente in fase di sviluppo utilizzando l’Unreal Engine 5. Tutti gli ambienti del gioco sono renderizzati in UE5 e ripresi in gioco in tempo reale. METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER è un remake di METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER, uscito per la prima volta nel 2004.

Manor Lords – Trailer che annuncia la data, 26 aprile 2024 anche su PC Game Pass

Il titolo di costruzione di città storiche, arriva al day one su PC Game Pass, e viene lanciato in Anteprima di gioco il 26 aprile 2024.

The Finals – trailer dell’open beta – 26 ottobre/5 novembre

Combattete insieme ai vostri compagni di squadra nel più grande, rumoroso e atteso spettacolo di combattimento del mondo. Sperimentate la distruzione in un modo mai visto prima. L’Open Beta di THE FINALS prenderà il via dal 26 ottobre al 5 novembre 2023.

ARK Survival Ascend – trailer di lancio – disponibile da oggi su PC e a novembre su console

Risvegliatevi in una nuova esperienza di sopravvivenza con i dinosauri che va oltre i vostri sogni più sfrenati… perché ARK è stato reimmaginato da zero nella tecnologia dei videogiochi di nuova generazione con Unreal Engine 5! Vi svegliate su un’isola misteriosa, i vostri sensi sono sopraffatti dalla luce accecante del sole e dai colori brillanti che rimbalzano su ogni superficie intorno a voi, le acque azzurre di un’isola verdeggiante lambiscono i vostri piedi nudi. Un ruggito profondo riecheggia dalla giungla nebbiosa, facendovi scattare in piedi – non spaventati, ma incuriositi. Siete pronti a formare una tribù, ad addomesticare e allevare centinaia di specie di dinosauri e altre creature primordiali, a esplorare, costruire e combattere per raggiungere la cima della catena alimentare? Il tuo nuovo mondo ti aspetta… attraversa lo specchio e unisciti a lui!

Alan Wake 2 – Trailer di lancio

Omicidi rituali in una piccola città. Un agente dell’FBI in cerca di risposte e uno scrittore in cerca di una via di fuga dall’incubo che sta scrivendo.

Chi è la vittima e chi è il mostro?

Seguite la storia dell’orrore nell’oscurità quando Alan Wake 2 sarà lanciato il 27 ottobre.

Impersonate lo scrittore Alan Wake e l’agente dell’FBI Saga Anderson. Esplora due realtà bellissime e terrificanti e risolvi un mistero mortale prima che sia troppo tardi.

Nel finale, è stata mostrata anche una sezione gameplay di Alan Wake 2, con Saga Anderson che combatte un’entità. Potete vederlo qui sotto nella live intera dell’Xbox Partner Preview, a partire dal minuto 24:40 circa.