The Finals: annunciato il periodo dell’open beta cross-play su PS5, Series e PC

Embark Studios ospiterà il primo test beta aperto cross-play per lo sparatutto in prima persona free-to-play a squadre THE FINALS dal 26 ottobre al 5 novembre su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam, ha annunciato lo sviluppatore. Trovate il trailer di annuncio qui sotto.

L’Open Beta introduce la nuovissima arena Skyway Stadium nella rotazione della mappa, insieme a una nuovissima modalità di gioco: Bank-It. Inoltre, la beta include un Battle Pass gratuito con 16 premi esclusivi e permanenti che i giocatori possono sbloccare e conservare per il lancio. La beta prevede cross-play e cross-progression tra PC e console. L’obiettivo della Open Beta è convalidare i miglioramenti e le modifiche apportate dai test precedenti su PC, sottoporre a stress test il server del gioco e l’infrastruttura back-end su larga scala, garantire che il team sia in grado di applicare rapidamente patch e aggiornare il gioco su tutte le piattaforme e ottenere feedback su l’esperienza della console e del gamepad.

THE FINALS è il gioco di intrattenimento di combattimento definitivo in cui tu e la tua squadra combattete per la fama, la ricchezza e il favore di generosi sponsor stagionali, in arene virtuali iperrealistiche e completamente distruttibili ispirate a luoghi iconici del mondo reale. Di seguito una panoramica dell’open beta test:

Skyway Stadium (Nuovo) – Scopri lo Skyway Stadium in continua evoluzione, dove i giocatori possono mettere alla prova i propri limiti in questo insidioso parco giochi.

Monaco – Gioca per le strade acciottolate di Monaco, rendendola una mappa perfetta per la distruzione e il combattimento ravvicinato.

Seoul – Combatti in cima agli imponenti grattacieli del centro di Seoul con un gameplay verticale e frenetico. Fai attenzione a dove metti i piedi per non cadere.

Bank-It (Nuovo) – Quattro squadre da tre si scontrano per conquistare monete in questa modalità casual e incentrata sul combattimento. Vince la squadra che raggiunge per prima il limite massimo o la squadra con più contanti incassati alla fine del round.

