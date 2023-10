Metal Gear Solid Delta Snake Eater: ecco un primo sguardo al motore grafico, nuovo trailer

Konami ha rilasciato il primo sguardo al motore di Metal Gear Solid 3: Snake Eater remake di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Il titolo è stato mostrato durante l’Xbox Partner Preview. Trovate il trailer qui sotto.

Come l’originale, il remake è ambientato nel 1964 e segue le vicende di un’agente della FOX, nome in codice Naked Snake, che deve salvare uno scienziato missilistico russo e sabotare la Shagohod, una super-arma nucleare sovietica, liberando al tempo stesso il suo paese dai sospetti sovietici tra le tensioni della Guerra Fredda e affrontando il suo ex mentore The Boss, che ha disertato al loro fianco. Questo remake è il primo importante capitolo del franchise Metal Gear dall’uscita di Metal Gear Survive nel 2018, quando Konami smise di pubblicare giochi per console di terze parti a favore di titoli di medie dimensioni e giochi per dispositivi mobili. Il loro studio interno Konami Digital Entertainment ha sviluppato il gioco e lo studio singaporiano Virtuos ha fornito supporto. Il gioco è stato annunciato a maggio 2023 per PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S .Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale Konami:

Un remake del gioco del 2004 METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER.

La stessa storia avvincente e il mondo avvincente, ma ora con grafica all’avanguardia e audio 3D, che danno vita alla giungla. Preparati per l’esperienza di sopravvivenza, azione furtiva e azione definitiva.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Una data di uscita deve ancora essere annunciata. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.