Doctor Who: rivelata la data del 60° anniversario

BBC ha annunciato che, con David Tennant nel ruolo del Quattordicesimo Dottore e Catherine Tate in quello di Donna Noble, Doctor Who farà il suo spettacolare ritorno per celebrare il 60° anniversario della serie con tre episodi speciali in onda ogni sabato a partire dal 25 novembre.

Si tratta di tre avventure completamente nuove e originali in cui si scopriranno probabilmente i motivi di questa nuova imminente rigenerazione. I tre special saranno The Star Beast, Wild Blue Yonder e The Giggle e qui sotto potete vedere i poster:

Insieme a David Tennant e Catherine Tate c’è un cast stellare che include Yasmin Finney nel ruolo di Rose Noble, Miriam Margolyes che da la voce a Meep, Jacqueline King nel ruolo di Sylvia Noble, Karl Collins nel ruolo di Shaun Temple, Ruth Madeley nel ruolo di Shirley Anne-Bingham, Jemma Redgrave nel ruolo di Kate Stewart e Neil Patrick Harris che sarà Toymaker, il villain dell’arco narrativo. Come si intravede già dal trailer, ci sarà anche Ncuti Gatwa, che sarà il quindicesimo Dottore, di cui probabilmente vedremo la Rigenerazione alla fine del terzo special, preparandoci all’arrivo della serie successiva, che uscirà nel 2024. Inoltre, sempre a partire dal 25 novembre ci sarà una nuova serie di dietro le quinte in onda su BBC dal titolo Doctor Who: Unleashed, in cui verranno mostrati i retroscena e saranno commentate le puntate.

Gli Special saranno in esclusiva su BBC Three e BBC iPlayer, per il Regno Unito e l’Irlanda, mentre nel resto del mondo saranno esclusiva Disney+. Vi segnaliamo anche l’espansione a tema Doctor Who di Magic The Gathering uscita il 13 ottobre e, in attesa del 25 novembre vi lasciamo qui sotto il trailer degli special: