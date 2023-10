Robocop Rogue City: pubblicato un nuovo trailer

L’editore Nacon e lo sviluppatore Teyon hanno rilasciato un nuovo trailer per lo sparatutto in prima persona RoboCop: Rogue City soprannominato “It Seems There Will Be Trouble”. Il titolo è stato presentato al Xbox Partner Preview. Potete vedere il trailer qui sotto. La descrizione del video recita:

Benvenuti a Detroit; la criminalità dilaga mentre la città giace sull’orlo della rovina, le persone lottano per gli avanzi mentre altri vivono vite stravaganti e lussuose. Il controllo del dipartimento di polizia di Detroit viene affidato alla società Omni Consumer Products nel tentativo di ristabilire l’ordine. Tu sei la soluzione, RoboCop, un cyborg incaricato di proteggere la città.

Articoli Consigliati Lucca Comics & Games 2023: ecco gli eventi disponibili su prenotazione The Finals: annunciato il periodo dell’open beta cross-play su PS5, Series e PC

Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Diventa il leggendario eroe poliziotto metà uomo, metà macchina e fai giustizia nelle pericolose strade della Detroit storica dove il crimine è all’ordine del giorno. Con la tua potente Auto-9, o con una delle altre 20 armi disponibili, annienta i criminali in un’esplosiva avventura in prima persona. Grazie alla forza robotica e alle abilità cibernetiche che potrai potenziare man mano che avanzi nel gioco, nessun altro agente saprà far rispettare la legge come te. Esplora le aree aperte e completa gli obiettivi in base al tuo senso della giustizia. La ricerca di prove, gli interrogatori e il mantenimento dell’ordine pubblico sono solo alcuni dei compiti giornalieri che dovrai svolgere nei panni di agente di polizia. Non prendere decisioni con leggerezza: da ogni tua scelta dipendono il destino dei cittadini e il risultato della tua missione. Nella città di Detroit sono stati compiuti svariati reati e un nuovo nemico sta minacciando l’ordine pubblico. La tua indagine ti condurrà al cuore di un losco progetto, in una storia originale ambientata nei film RoboCop 2 e 3. Esplora ambientazioni iconiche e incontra volti familiari del mondo di RoboCop. Peter Weller, l’attore originale, si è prestato come doppiatore del cyber-poliziotto.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.