Lucca Comics & Games 2023: ecco gli eventi disponibili su prenotazione

Sul sito di Lucca Comics & Games 2023 è disponibile l’elenco di tutti gli eventi ai quali si potrà accedere solo tramite prenotazione su Event-brite. I link di prenotazione mediante Event-brite si trovano all’interno dei singoli eventi riportati sul sito ufficiale. Per maggiori informazioni, visitate la pagina dedicata qui. È possibile prenotarsi:

Tramite LuccaCG23 Assistant , la APP ufficiale di Lucca Comics & Games e il relativo collegamento dell’account Event-brite (basta memorizzare utente e password all’interno del profilo). C’è una sezione specifica “Eventi prenotabili” con un pulsante per ciascun evento che si vuole prenotare. Le prenotazioni fatte sono visibili all’interno della stessa sezione (e nel proprio profilo Event-brite);

Tramite il sito cliccando sul pulsante "Prenota" all'interno del singolo evento all'interno del programma. La prenotazione sarà visibile sia all'interno dell'App che sul proprio profilo Event-brite;

Dalla piattaforma Event-brite cercando la pagina di Lucca Comics & Games 2023 selezionando l'evento di interesse. La prenotazione sarà visibile sia all'interno del LuccaCG23 Assistant (la APP di Lucca Comics & Games) sia sul proprio profilo di Event-brite.

Per prenotare è necessario essere in possesso del biglietto/abbonamento di Lucca Comics & Games 2023, il cui Sigillo Fiscale (codice S.F. indicato sul biglietto) deve essere inserito nell’apposito spazio riportato nel modulo di prenotazione. Si ricorda che il Family Palace allestito negli spazi del Real Collegio è ad ingresso gratuito per tutti, adulti e bambini, senza necessità di aver acquistato il biglietto di Lucca Comics & Games. Alcuni eventi nel programma Junior sono su prenotazione. In questo caso la prenotazione Event-brite non prevede l’inserimento del codice del biglietto corrispondente. È necessario presentarsi almeno 15 minuti prima per consentire la verifica della validità della prenotazione. Chiunque si presentasse 15 minuti dopo l’inizio dell’evento perde il diritto di prelazione, la prenotazione non sarà più valida e sarà consentito l’ingresso ad eventuali visitatori in coda.

