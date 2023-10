Like a Dragon Infinite Wealth rivela la nuova modalità di gioco Dondoko Island

Durante l’evento Xbox Partner Preview, SEGA e il Ryu Ga Gotoku Studio hanno alzato il sipario su Dondoko Island, un’ampia modalità di gioco secondaria all’interno del prossimo titolo d’avventura GDR, Like a Dragon: Infinite Wealth. Dondoko Island è una delle varie esperienze uniche che si possono vivere nel gioco: un’avventura così grande da attraversare il Pacifico. Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale qui.

Al largo della costa di Honolulu si trova Dondoko Island, un’isola deserta strapiena di rifiuti scaricati illegalmente che in realtà nasconde un grosso potenziale. Con l’aiuto di nuovi amici, la sua fidata mazza da baseball e altri strumenti, Ichiban potrà trasformare l’isola ripulendola dalla spazzatura e riciclando materiali per creare arredi fai-da-te, edifici e altro ancora. Potrai anche darci dentro con le tue capacità gestionali e aprire le porte dell’isola ai visitatori. Il cielo azzurro delle Hawaii è l’unico limite nel creare il resort dei tuoi sogni a Dondoko Island. Di seguito una panoramica su Like a Dragon: Infinite Wealth:

Due eroi straordinari riuniti dalla mano del destino, o forse da qualcosa di più sinistro…Ichiban Kasuga, un perdente inarrestabile che non è estraneo a risalire dal fondo, e Kazuma Kiryu, un uomo distrutto che affronta i suoi ultimi giorni. Sperimenta combattimenti unici nel loro genere con battaglie RPG dinamiche e frenetiche in cui il campo di battaglia diventa la tua arma e tutto è permesso. Adatta le abilità del tuo gruppo alla situazione con lavori stravaganti e personalizzazioni per sottomettere strategicamente i nemici con mosse esagerate. Vivi l’esperienza del Giappone ed esplora tutto ciò che le Hawaii hanno da offrire in un’avventura così grande da estendersi fino al Pacifico. Momenti indimenticabili ti aspettano ad ogni passo del viaggio con un mix unico di missioni e attività da goderti a tuo piacimento. Esplora Isezaki Ijincho di Yokohama e la prima regione d’oltremare della serie, le Hawaii. Incontra nuovi volti, crea nuovi legami e divertiti con i minigiochi in questi ambienti immensi e vibranti.

