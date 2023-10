Vigor Chronicles: disponibile il nuovo aggiornamento Malediction

Bohemia Interactive annuncia l’uscita di Vigor Chronicles: Malediction, l’ultimo capitolo della serie di sparatutto free-to-play Vigor. Il nuovo aggiornamento introduce il nuovo fucile automatico Taiga 21, la nuova mappa Myren nella modalità Eliminazione e nuove classifiche in tutte le modalità di gioco. Trovate il trailer del nuovo aggiornamento qui sotto.

Questo nuovo aggiornamento si concentra su classifiche nuove e migliorate, in cui i giocatori potranno tenere traccia di varie statistiche in tutte le modalità di gioco. Myren è anche l’ultima mappa a eliminazione, dopo essere stata introdotta in Encounters e Shootout nelle stagioni precedenti. Infine, un Battle Pass a tema horror, giusto in tempo per Halloween, porterà alcuni cosmetici da brivido, i nuovi Booster Ticket e il terrificante fucile Taiga 21. Di seguito la dichiarazione di Antonis Dimosthenous, Marketing Specialist:

Questo è l’ultimo aggiornamento di quest’anno e naturalmente vogliamo chiudere il 2023 con il botto. Per questo motivo abbiamo deciso di optare per un Battle Pass a tema horror, visto che è stato uno dei temi più richiesti dalla nostra community, e il tempismo ci è sembrato giusto essendo proprio a ridosso di Halloween. Siamo inoltre molto lieti di presentare le nuove classifiche ai nostri Outlander, che potranno tenere traccia di un maggior numero di statistiche rispetto al passato e di statistiche specifiche per ogni modalità di gioco. E Myren farà finalmente parte di tutte le modalità di gioco, dato che la stiamo rilasciando ora come mappa a eliminazione.

Di seguito una panoramica del titolo:

Sopravvivi all’apocalisse! Vigor è un looter shooter ambientato in una Norvegia post-bellica.

Caratteristiche

Spara e saccheggia durante intensi scontri.

Costruisci la tua base e il tuo equipaggiamento.

Sfida altri giocatori in numerose modalità.

Gioca in solitaria o collabora con altri utenti.

Vigor Chronicles è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.