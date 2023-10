Il router Predator Connect W6 Wi-Fi 6E entra a far parte dei dispositivi certificati NVIDIA Geforce Now

Il router wireless Predator Connect W6, certificato NVIDIA GeForce NOW, consente di giocare ai videogame cloud-based in un ambiente di gioco stabile e ultraveloce, ottimizzato automaticamente per risoluzioni e frame rate elevati, con una sensazionale grafica ray-tracing. GeForce NOW supporta oltre 1.600 titoli, a cui si aggiungono nuovi giochi ogni settimana. I gamer possono dilettarsi con molti titoli di successo, tra cui Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate III e A Plague Tale: Requiem. Il nuovo router, che supporta anche lo standard Wi-Fi 6E, certificato da TÜV Rheinland, è progettato per fornire ai giocatori un’ottima esperienza di gioco grazie al servizio di cloud gaming GeForce NOW, fino a 4K a 120 fotogrammi al secondo o 1080p a 240 fps. Il software QoS (Quality of Service) del router è stato sviluppato da Acer in collaborazione con NVIDIA ed è stato sottoposto a severi test di rete per poter soddisfare le alte prestazioni richieste dal gioco 4K a 120 fps con ray-tracing. Il router è ottimizzato per garantire bassa latenza e zero perdita di pacchetti e fotogrammi, per un’esperienza di gioco online “best-in-class”.

L’applicazione Acer Predator Connect Mobile può essere scaricata dal Play Store di Google o dall’App Store di Apple ed è pensata per il controllo di Acer Predator Connect W6 in remoto tramite smartphone o tablet. Basato su un processore Arm Cortex Quadcore da 2GHz, 1GB di RAM DDR4, 4GB di ROM e software Hybrid QoS, il router offre una connettività veloce e senza interruzioni alla rete Wi-Fi tri-band a 6GHz. Grazie alle connessioni multiple Wi-Fi 6E, Predator Connect consente ai giocatori di raggiungere una velocità di picco fino a 7,8 Gbps, supportando al contempo latenze ridotte di ~2ms, che azzerano il rischio di disturbi, congestione e latenza. GeForce NOW riduce la latenza grazie a un veloce rendering dei giochi, ad una efficiente codifica e a elevati frame rate di streaming, mentre il router Predator Connect W6 Wi-Fi 6E è dotato di diverse tecnologie per creare una rete ibrida ultraveloce. Il software Hybrid QoS, compatibile con Intel Killer Prioritization Engine, è progettato per rilevare e accelerare il traffico di rete per massimizzare la velocità. I giocatori possono avere il pieno controllo attraverso la priorità ai diversi dispositivi e alle applicazioni, calibrando la copertura del Wi-Fi verso il PC e regolando di conseguenza le sei antenne. Le luci LED corrispondenti sul router indicano la potenza del segnale attraverso una serie di colori.

Il software Auto Configuration Server (ACS) installato nel router esegue una scansione dell’ambiente Wi-Fi per determinare dove la congestione può causare problemi e, con un semplice click, consentire ai giocatori di passare al canale meno intasato delle bande Wi-Fi collegate. Infine, grazie al software Intelligent Device Recognition, il router funziona su qualsiasi dispositivo applicazione, mentre il Trend MicroTM Home Security Engine integrato controlla i siti dannosi e i potenziali attacchi grazie alla protezione della sicurezza IoT. Dotato delle più recenti tecnologie di potenziamento della velocità, il router Predator Connect W6 Wi-Fi 6E consente agli appassionati di giocare in streaming al pari dei professionisti.

Il router Predator Connect W6 Wi-Fi 6E è disponibile in Italia con prezzi a partire da 299 euro.