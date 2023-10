Lucca Comics & Games 2023: il Gaming Village di MediaWorld sarà protagonista all’evento

La 57° edizione del community event dedicato a fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie tv e cosplay è pronta a tornare e invadere la città di Lucca dall’1 al 5 novembre sotto il segno della collettività e condivisione. Quest’anno, MediaWorld, catena leader nella distribuzione di elettronica di consumo e prima insegna nazionale nel settore gaming, sarà presente con il Gaming Village “Let’s be Toghether” posizionato in Piazza della Caserma che farà da cornice a un ricco palinsesto di eventi, incontri e talk.

Guido Monferrini, Amministratore Delegato di MediaWorld che aggiunge:

Articoli Consigliati Grand Theft Auto 6: alcuni “indizi” pre-annunciano un imminente reveal? SEGA pubblica il primo episodio di Sonic Superstars Speed Strats

Con Lucca noi di MediaWorld abbiamo un particolare legame e siamo felici di riconfermare la nostra presenza al Lucca Comics & Games. Lucca, infatti, con lo store MediaWorld sito nel Parco Commerciale San Vito, è stato protagonista quest’estate del lancio del primo Experience Store d’Europa, e apripista della nostra strategia di espansione e riposizionamento che, oggi, ci vede come la prima insegna nel settore gaming ed Experience Champion del settore elettronica. Questo, che a molti può sembrare un punto d’arrivo, per noi è invece un punto di partenza che ci vede ora impegnati a promuovere lo sviluppo del settore eSports a livello nazionale, un comparto economico che ancora non ha espresso a pieno le sue potenzialità ma che è in grado di coinvolgere pubblico ampio ed eterogeneo sia in termini di fasce d’età, genere e retroterra culturale.

Vittorio Buonfiglio COO MediaWorld, ha aggiunto:

Siamo felici di tornare al Lucca Comics & Games che, non a caso, ha proprio come tema la condivisione. “’Together’ vuol dire per noi, infatti, poter vivere e condividere, con tutti gli appassionati che verranno a trovarci, cinque giornate incredibili all’insegna del divertimento e dei videogames. Per farlo abbiamo pensato a uno spazio unico: un vero e proprio “Gaming Village” di oltre 600 Mq con aree interne ed esterne nelle quali ogni giorno si alterneranno tornei, panel con artisti e influencer, attività di coaching, aree free to play e tantissimi altri eventi che non vediamo l’ora di svelare. Inoltre, anche quest’anno, il nostro spazio si trasformerà in una vera e propria opera d’arte a cielo aperto grazie a Giovanni Timpano, comic book artist di fama internazionale, che realizzerà per noi un mega wall di 120 metri quadrati, oltre alla personalizzazione esterna dell’intero padiglione ispirandosi ai videogames protagonisti dei tornei che animeranno l’area durante tutta la manifestazione: Assetto Corsa Competizione, League of Legends e Rocket League. Le loro ambientazioni, completamente riviste dall’artista, renderanno omaggio ai luoghi e paesaggi più suggestivi di Lucca.

Il Gaming Village si sviluppa su oltre 600mq complessivi e sono previsti 300mq esterni dedicati ai Cosplayer, Area Podcast e Show e Consolle di Gioco. All’interno su altrettanti metri quadri è allestita l’arena tornei, Area Coaching, il Main Stage animato da numerosi special guests.

A presentare tutte le attività dell’evento ci saranno Antonella Arpa in arte Himorta e Bryan Ronzani conosciuto come Bryan Box, i due saranno affiancati dal commentatore Ivan Nesta e numerosi ospiti provenienti dal mondo del web, videogame e fumetto, tra cui Amos Laurito, Lamborghini Esports Team e Allerendys e molti altri. In coerenza e continuità con il claim MediaWorld “Let’s Go” ogni area e attività del village è stata declinata proprio sotto il segno di Let’s: Let’s Play l’area dedicata ai tornei e al gaming, Let’s Talk agli incontri e al coaching, Let’s Show all’intrattenimento del pubblico, Let’s Cosplay al contest per appassionati di Anime e Manga, Let’s Draw ai fumettisti in erba e non da ultima l’area Let’s Shop nella quale MediaWorld ha preparato una selezione di prodotti premium con uno sconto speciale riservato ai visitatori di Lucca Comics & Games.