Grand Theft Auto 6: alcuni “indizi” pre-annunciano un imminente reveal?

Nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, la giornata del 26 ottobre 2023 non ci ha ancora donato il reveal ufficiale di Grand Theft Auto 6. Dunque, se al momento il grande rumor non ha ancora trovato conferma, in rete sono emersi alcuni indizi che ci fanno pensare ad un qualche tipo di movimenti sospetti intorno a Rockstar Games e al possibile teaser trailer del gioco.

In primis, nonostante non si tratti di nulla di ufficiale, è stata creata proprio nelle ultime ore la pagina Metacritic di Grand Thet Auto 6, nonostante al momento manchi il logo ufficiale del titolo. Chiaramente, al momento sono presenti in maniera indicativa le piattaforme su cui verrà pubblicato il gioco, ossia PlayStation 5 e Xbox Series, oltre ad una descrizione sicuramente realizzata dai gestori del sito:

“Con lo sviluppo del prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto ben avviato, il team di Rockstar Games è determinato a stabilire ancora una volta parametri di riferimento creativi per la serie, per il nostro settore e per tutto l’intrattenimento, proprio come l’etichetta ha fatto con ognuno dei suoi prodotti principali.”

Il secondo indizio invece è stato diffuso niente poco di meno che da Ned Luke, doppiatore di Michael in Grand Theft Auto 5, che a quanto pare si sta dirigendo a Los Angeles per alcune cose da fare, ma di cui al momento non può parlare. Nel suo post Instagram, l’attore ha anche taggato Shawn Fontero, ossia Franklin di GTA 5.

Non manca il rumor “quotidiano” sempre legato al nuovo capitolo della serie. Riprendendo le piattaforme indicate su Metacritic, come ha suggerito l’insider “Tez2” a quanto pare Grand Theft Auto 6 non verrà pubblicato in contemporanea su console e PC, con quest’ultima versione che giungerà sul mercato qualche mese dopo la pubblicazione su console. Intanto, noi di GamesVillage monitoreremo particolarmente la giornata odierna, in attesa di scoprire se l’agognato reveal verrà messo in scena oppure no.