SEGA pubblica il primo episodio di Sonic Superstars Speed Strats

Per festeggiare l’uscita multipiattaforma di Sonic Superstars, SEGA pubblicherà una nuovissima serie di video “Speed Strats” per il nuovo titolo 2D d’azione e avventura, fornendo trucchi e consigli per trarre il meglio dalle avventure nelle Northstar Islands. Nel primo episodio di Sonic Superstars Speed Strats. I fan di Sonic scopriranno di più sull’esperienza da giocatore singolo e sui personaggi giocabili:

Quattro personaggi principali – I giocatori possono giocare nel ruolo di Sonic, Tails, Knuckles e Amy per godersi la campagna da giocatore singolo in modo leggermente diverso ogni volta. Con ogni personaggio in grado di padroneggiare abilità uniche, come lo Scatto verticale di Sonic, il volo di Tails, la super forza di Knuckles e il Doppio salto di Amy Rose, i fan possono sperimentare nuovi aspetti di ognuna delle zone del gioco in base al personaggio scelto.

Ce n’è anche un altro! – Dopo aver completato la modalità Storia di Sonic Superstars , un quinto personaggio, Trip, sarà disponibile con la propria campagna da giocatore singolo, ricolma di nemici e ostacoli ancora più impegnativi!

Altre esperienze da vivere – Mettiti alla prova nella modalità Crono per totalizzare il tempo più veloce possibile in diverse zone, sfida amici e giocatori di tutto il mondo nella modalità Battaglia cimentandoti in una vasta gamma di minigiochi oppure nelle fasi degli atti speciali dei personaggi, progettati in modo unico per ognuno dei quattro eroi principali e le loro abilità.

Sonic Superstars è disponibile in versione digitale e fisica, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, nonché in versione digitale su PC.