Born of Bread: annunciata la data d’uscita del GDR con protagonista un pupazzo di farina

Lo sviluppatore WildArts Studio e il publisher Dear Villagers hanno annunciato la data d’uscita di Born of Bread, GDR con protagonista un pupazzo di farina. Sarà disponibile dal 5 dicembre su PC, Switch, PS5 ed Xbox Series X/S, e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Articoli Consigliati Lords of the Fallen: arriva l’evento di Halloween Grand Theft Auto 6: alcuni “indizi” pre-annunciano un imminente reveal?

Alcuni esseri giunti da un’altra epoca stanno portando scompiglio in tutto il regno, e le loro marachelle rappresentano una grave minaccia per tutti! Il più improbabile degli eroi, un pupazzo originatosi dal pane, si ritroverà insieme ai suoi nuovi amici nel bel mezzo di un dramma che lievita da millenni. Forti l’uno dell’altro, visiteranno luoghi incredibili e incontreranno personaggi curiosi. Nonostante le apparenze, Loaf potrebbe rivelarsi l’eroe di cui questa terra ha bisogno.

Una pagnotta senziente in missione.

Esplora il mondo in 2.5D nei panni di un pupazzo di farina capace di provare stupore come solo i bambini sanno fare e dotato di una serie di abilità straordinarie!

Scopri le varie regioni di un meraviglioso universo colmo di misteri e unisciti a un colorato gruppo di personaggi a tutto tondo. Affronta i cattivi con l’aiuto dei tuoi amici e prendi parte a delle battaglie a turni bizzarre e divertenti.

Un sistema di combattimento casereccio.

Born of Bread rivisita i classici giochi di combattimento a turni proponendo un nuovo sistema di interazione che metterà alla prova i tuoi riflessi.

E include un sistema di debolezze e resistenze che aggiunge un ulteriore livello di profondità.

Fai squadra con i tuoi alleati.

Loaf non può farcela da solo. Durante l’avventura incontrerai nuovi personaggi, ciascuno con abilità peculiari che potrai usare a tuo vantaggio per affrontare le minacce e superare gli ostacoli, sia in combattimento che durante l’esplorazione.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di Born of Bread.