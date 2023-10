Lords of the Fallen: arriva l’evento di Halloween

HEXWORKS, studio di CI Games, ha dato il via alla spooky season con un evento di Halloween gratuito e a tempo limitato in Lords of the Fallen. A partire da oggi alle 23:00 e fino al 2 novembre, il mondo di Mournstead è stato decorato con oggetti stagionali. I giocatori possono anche seguire una nuova questline per ottenere la Pumpskin Mask, un terrificante elmo ispirato all’iconico jack-o’-lantern.

L’evento coincide con l’uscita su tutte le piattaforme di un importante aggiornamento, The Pumpkin Patch, che introduce una serie di nuove meccaniche di gioco sviluppate in seguito ai continui feedback della community.

L’aggiornamento The Pumpkin Patch include:

New Game Plus (NG+) rinnovato – Un nuovo sistema di NG+ a scaglioni introduce le Vestigia nella modalità di gioco; ogni livello più alto di NG+ rimuove altre Vestigia dal gioco, aumentando la difficoltà dei giocatori.

Crossplay completo – I giocatori possono ora sperimentare la funzionalità crossplay completa tra tutte le piattaforme PC e console. Tutto ciò fa seguito all’introduzione del crossplay tra i giocatori di Xbox Series X|S e PlayStation®5 per la prima volta all’inizio di questa settimana.

Riduzione della densità dei nemici – Riduzione della densità dei nemici nelle aree ritenute più impegnative per i giocatori.

Prestazioni e stabilità – Ulteriori correzioni alle prestazioni e alla stabilità su tutte le piattaforme.

HEXWORKS invita inoltre i giocatori a inviare foto in-game create utilizzando l’esclusiva modalità fotografica 3D di Lords of the Fallen che verranno prese in considerazione per essere esposte in uno degli spazi pubblici più importanti e conosciuti al mondo: Times Square, New York City. Lo scatto, che dovrà racchiudere l’esperienza del giocatore in Lords of the Fallen – che si tratti di un’avventura epica, di una straziante crociata o di una spedizione da brivido nell’incubo del regno dei morti – sarà esposto sul NASDAQ® Building per due settimane a partire dal 26 novembre.

Per ulteriori informazioni, potete visitare sito di ci games.

Ricordiamo che il gioco, disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC, ha venduto un milione di copie.