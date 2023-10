Blasphemous 2: annunciata la data per PS4 e Xbox One

Dopo aver debuttato ad agosto su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, Blasphemous 2 ha ora una data anche per PlayStation 4 e Xbox One. Il publisher Team17 e il team di sviluppo The Game Kitchen hanno infatti annunciato che il secondo capitolo con protagonista il “Penitent One” sarà disponibile sulle due console old-gen dal 2 novembre. L’annuncio arriva insieme all’accolade trailer, il filmato che racchiude i pareri della stampa internazionale, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco, a questo link, qualora vogliate, la nostra recensione:

La seconda scrittura della serie Blasphemous preannuncia il ritorno del Penitente, con una storia che trae origine direttamente dal DLC gratuito Wounds of Eventide, dove il Cuore nel cielo ha annunciato il ritorno del Miracolo e preannunciato la nascita di un nuovo bambino miracoloso.

Risvegliatosi in una nuova e strana terra e lontano dal suo luogo di riposo finale, il Penitente viene spinto di nuovo nel ciclo infinito di vita, morte e resurrezione, senza altra scelta se non quella di esplorare questo nuovo mondo pericoloso e scoprirne i segreti a lungo dimenticati.

Orde di nemici grotteschi ti ostacoleranno, in attesa del giudizio finale da parte della brutale mano del Penitente, mentre titanici boss ti attenderanno nell’oscurità, aspettando la loro occasione per riportarti nella tua tomba di appartenenza.

Abbatterli non sarà facile, ma grazie alla possibilità di Blasphemous 2 di personalizzare e migliorare le proprie abilità, oltre a diverse nuove armi uniche da brandire con zelo e infinita furia, la vittoria sarà a portata di mano.

Qui sotto l’accolade trailer di Blasphemous 2.