Bye Sweet Carole: svelato nuovo artwork con i conigli infestati della spooky season

Il publisher francese Just For Games, parte di Maximum Entertainment, e lo sviluppatore italiano Little Sewing Machine di Chris Darril, in collaborazione con Meangrip Studios, hanno annunciato la loro partecipazione allo Steam Screamfest per celebrare la stagione più spettrale dell’anno. In questa occasione, Bye Sweet Carole ha collaborato con l’artista Omri Koresh (noto per il suo lavoro sul progetto videoludico “American McGee’s Alice: Asylum”) per creare un’opera d’arte da brivido.

L’opera d’arte mostra Mr.Kyn con i suoi conigli infestati che portano la protagonista Lana Benton al mondo di Corolla.

Qui sotto potete vedere l’artwork.

I conigli infestati

Gli infestati sono conigli neri fatti di catrame. Le origini di queste creature sono sconosciute, ma sono strettamente legate al signor Kyn. Infatti, aprendo dei portali, egli può evocarli.

Concept art iniziale dei conigli infestati

In occasione di Halloween, Bye Sweet Carole svela anche le prime immagini di gioco di un combattimento che coinvolge Mr.Baesie, il migliore amico di Lana Benton, e i conigli infestati che stanno invadendo Corolla. Ulteriori informazioni su Mr.Baesie arriveranno presto.

Bye Sweet Carol arriverà nel 2024 (data precisa ancora non annunciata), su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Vi rimandiamo a questo link, qualora vogliate leggere la nostra anteprima da gamescom di agosto.

Caratteristiche principali del gioco: