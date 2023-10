Funko a Lucca Comics & Games con 10 nuove esclusive

La 57a edizione di Lucca Comics & Games è alle porte: in cinque giorni, dall’1 al 5 novembre, la città toscana diventerà una vera e propria comunità composta da persone accomunate dalla stessa passione, trovando nella cultura pop un mezzo definitivo di espressione. Funko (qui il sito ufficiale), in collaborazione con Games Academy Funside, la catena di fumetterie più grande d’Italia, contribuirà a riunire la miriade di collezionisti e appassionati nel padiglione monografico di Piazza Santa Maria.



Basterà varcare la soglia per tuffarsi nel magico mondo Funko: dagli iconici e inimitabili Funko Pop!, le statuette in vinile che negli anni hanno raffigurato tantissimi personaggi e personalità reali e di finzione, i nuovissimi Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo, raffiguranti i personaggi più amati in formato micro, fino all’abbigliamento che permette a tutti di indossare con orgoglio il proprio fandom del cuore. E non solo, Funko presenterà anche Loungefly il brand premium di accessori che mostrerà mini zaini, borse, portafogli e molto altro ancora!



Il popolo di Lucca Comics & Games avrà la possibilità di acquistare in esclusiva, ben 10 Funko Pop! provenienti dagli universi narrativi più amati. A partire dagli anime, il vero cresciuto esponenzialmente degli ultimi anni. Per gli amanti di Naruto, ben due Pop! dedicati all’iconico manga: Kurama e Hinata in versione fosforescente saranno disponibili per tutti i veri fan. Direttamente dal mondo di Dragon Ball e Dragon Ball Z, ci saranno anche i Pop! di Goku con Krillin e Super Buu. Direttamente dall’universo dell’amatissimo Attack on Titan, disponibile anche il Pop! di Sasha in versione metallica, il carismatico personaggio dell’Armata Ricognitiva accoglierà tutti gli appassionati per incredibili avventure nella regione dei Giganti.



Passando al multiverso narrativo Marvel, altre tre imperdibili esclusive dedicate ai protagonisti più amati di sempre, a cominciare dal Pop! Town raffigurante l’Avengers Tower con l’intramontabile Iron Man. E poi due Pop! Cover raffiguranti iconiche copertine: una dedicata alla leggendaria run di Chris Claremont che ha rivoluzionato per sempre la storia degli X-Men con Wolverine e il suo costume scarlatto, l’altra con Scarlett Witch pronta a salvare tutti i suoi amici supereroi nel numero degli Avenger #104 del 1972. Dei veri pezzi da collezione imperdibili per tutti gli adepti della Casa delle Idee.

Infine, altri due pezzi inediti direttamente dal mondo del cinema. Per gli amanti della bambola più glamour del mondo, i Pop! di Barbie e Ken sui pattini tratti direttamente dal film campione di incassi diretto da Greta Gerwig. Per celebrare, infine, i 30 anni del cult Nightmare Before Christmas, l’esclusivo Pop! del re delle zucche in versione fluo, che aggiungerà il giusto brivido alle tantissime collezioni.