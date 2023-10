Super Mario Bros Wonder è il gioco di Mario ad aver venduto di più al lancio in Europa

Super Mario Bros Wonder è il gioco con protagonista l’iconico idraulico ad aver venduto di più al lancio sia in Europa (e in Giappone per quel che riguarda solo Switch).

“Nei primi tre giorni dal lancio, le vendite di #SuperMarioBrosWonder in Europa hanno superato quelle di qualunque altro titolo della serie Super Mario. Grazie a tutti voi!”

Queste le parole sull’account ufficiale di Nintnedo Italia, in cui campeggiano anche i tanti voti positivi della stampa internazionale (tra cui il 9.7 dato dal nostro direttore Marco Accordi Rickards nella recensione). Sempre per quanto riguarda i voti, ieri era stato pubblicato proprio il trailer con i giudizi della stampa italiana, in cui veniva sottolineato anche il nostro “Un gameplay che è cultura, gioia e stupore”.

Inoltre, Super Mario Bros Wonder ha dominato anche le classifiche per le vendite fisiche in Giappone questa settimana, diventando il gioco di Mario più velocemente venduto su Switch nel paese. Secondo le classifiche giapponesi della settimana conclusasi il 22 ottobre, fornite da Famitsu, il gioco ha infatti venduto circa 638.634 copie fisiche nel suo primo week-end. In confronto, Spider-Man 2 ha venduto 77.348 copie e si è piazzato al secondo posto della classifica.

Come fatto notare dall’utente di X, Stealth, le vendite del primo fine settimana di Wonder lo rendono il gioco di Mario più velocemente venduto su Switch in Giappone, con la seguente classifica:

Super Mario Bros Wonder – 638.000+ copie

Super Mario Odyssey – 462.000+ copie

Super Mario 3D World Deluxe – 250.000+ copie

Super Mario 3D All Stars – 210.000+ copie

Super Mario Maker 2 – 196.000+ copie

New Super Mario Bros U Deluxe – 166.000+ copie

Viene poi segnalato che sia New Super Mario Bros per Nintendo DS che New Super Mario Bros Wii hanno venduto più di 900.000 copie in Giappone nella loro prima settimana.

Qui sotto potete vedere il tweet di Nintendo Italia, che annuncia come Super Mario Bros Wonder sia il titolo di Mario ad aver venduto di più nei primi tre giorni dal lancio.