Arizona Sunshine 2: annunciata la data d’uscita

Annunciato a maggio al PlayStation Showcase, ora Arizona Sunshine 2 ha anche una data d’uscita: Vertigo Games ha infatti svelato che il gioco sarà disponibile dal 7 dicembre 2023.

Dopo aver presentato il gameplay VR in un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, è stato confermato oggi che Arizona Sunshine 2 includerà anche il gioco in co-op al momento del lancio, con ulteriori dettagli che verranno forniti in seguito. I preordini su PlayStation VR2, Meta Quest e Steam VR iniziano oggi.

Qui sotto la descrizione del gioco:

Arizona Sunshine 2 sfrutta la tecnologia VR all’avanguardia per stabilire una nuova frontiera nella carneficina degli zombie. I giocatori proveranno il brivido di un gunplay VR di nuova generazione, con l’introduzione della ricarica manuale completa e di nuove armi a distanza, come i lanciafiamme, per ampliare un arsenale già apprezzato dai fan. Un nuovissimo sistema da mischia introduce armi come machete, piedi di porco e picconi per combattere l’apocalisse da vicino, sperimentando uccisioni realistiche attraverso immagini gore e mutilazioni avanzate. Man mano che i giocatori raccolgono e creano il loro equipaggiamento definitivo, i modi per eliminare i Freds sono numerosi, dato che anche gli arti mozzati possono essere branditi per colpire un Fred. La modalità co-op amata dai fan, fa il suo ritorno, con ulteriori dettagli che verranno svelati nelle prossime settimane.

In Arizona Sunshine 2 il vostro fedele aiutante canino Buddy assumerà un nuovo ruolo da protagonista. Non solo Buddy è il miglior amico con cui giocare a recuperare i non morti, ma vi aiuterà anche a sconfiggere i fastidiosi Fred, a scovare oggetti chiave e a trasportare l’attrezzatura per voi. Narrata dal nostro inconfondibile protagonista dal dark humor e in compagnia di Buddy, una nuovissima campagna narrativa cinematografica vi condurrà in un viaggio su montagne russe VR di altissimo livello che può essere apprezzato anche senza conoscere gli eventi precedenti di Arizona Sunshine.

Edizioni Digitali in Pre-order e Bonus

Arizona Sunshine 2 è disponibile per il pre-order a partire da oggi in Edizione Standard (€49,99) e Deluxe (€59,99). Ogni edizione include oggetti esclusivi per arricchire il vostro viaggio verso la fine del mondo:

● Standard Edition: I preordini includono i bonus esclusivi di gioco Biker Bark Vest, Worker Watch e Ducky Weapon Charm.

● Deluxe Edition: Disponibile con uno sconto del 10% sul pre-ordine. Include tutto ciò che è presente nell’Edizione Standard, più la skin Freddy Hands, il Doggy Weapon Charm e l’Undead Buddy, che trasformerà il vostro fedele amico a quattro zampe in una macchina da guerra non-morta.

Qui sotto il trailer (se non visibile, a questo link da IGN).

https://www.youtube.com/watch?v=jpbl3n0D6WE