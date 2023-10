Universe for Sale: annunciata la data dell’avventura ambientata tra le fitte nubi di Giove

Il publisher Akupara Games e il team di sviluppo Tmesis Studio hanno annunciato la data d’uscita di Universe For Sale, avventura disegnata a mano e ambientata tra le fitte nubi di Giove, dove saggi oranghi lavorano come mozzi e misteriosi adepti si strappano la carne dalle ossa per raggiungere l’illuminazione. Il gioco arriverà su PC (Steam, Epic Games Store e GOG) il 16 novembre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Una stazione spaziale annidata tra le nubi di Giove. Un bizzarro bazar in cui una giovane donna inquieta crea interi universi nel palmo della mano. Un misterioso adepto che ha strappato la carne dalle proprie ossa per raggiungere l’illuminazione. Qui, c’è un universo in vendita. Lo acquisterai?

In un bizzarro bazar c’è una giovane donna inquieta che crea interi universi nel palmo della sua mano.

Universe for Sale è un’avventura disegnata a mano e ambientata tra le fitte nubi di Giove, dove saggi oranghi lavorano come mozzi e misteriosi adepti si strappano la carne dalle ossa per raggiungere l’illuminazione.

Esplora tutti gli anfratti di una squinternata colonia su Giove. Sgangherate sale da tè, bizzarre botteghe delle meraviglie e straripanti officine abbondano nella pittoresca e famigerata baraccopoli spuntata tutt’intorno alla miniera abbandonata. Ogni nuova conoscenza – umana, scimmiesca, scheletrica o robotica che sia – ha in serbo una peculiare storia da raccontare e fa del suo meglio per sopravvivere alla scrosciante pioggia acida.

Il maestro senza nome, intrigato dai racconti che parlano della sua capacità di creare universi, incontra Lila durante una notte piovosa per discutere del suo potere speciale. Per essere un’abilità così sbalorditiva, Lila ne parla come se stesse spiegando come fare il caffè. Ma il maestro non è il solo a volerne sapere di più su Lila, che minaccia di svelare il mistero nel cuore dell’Universo in vendita.

Bene; scegli una tazza, trova qualche ingrediente, e Lila realizzerà un universo su misura per le tue esigenze. La sola domanda è: lo acquisterai?

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di Universe for Sale.