Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac si scusa e corregge l’errore con la bandiera cubana

È stata rilasciata una nuova patch per Marvel’s Spider-Man 2 che corregge la bandiera nella casa di Miles Morales.

Fin dall’uscita del gioco, i giocatori avevano fatto notare che Miles aveva una grande bandiera drappeggiata su una delle pareti della sua casa, ed era quella cubana. Tuttavia, Miles e la sua famiglia non hanno alcun legame con Cuba e sono invece portoricani.

Le bandiere di Porto Rico e Cuba hanno sicuramente un disegno simile: ciascuna presenta cinque strisce, un triangolo sul lato sinistro e una stella al centro. I colori sono però invertiti: la bandiera cubana ha un triangolo rosso e strisce blu, mentre quella portoricana ha un triangolo blu e strisce rosse. Sembra quindi che il problema sia dovuto ad un semplice errore di confusione.

Insomniac Games ha rilasciato oggi una nuova patch per il gioco, che cambia la bandiera di Cuba in quella di Porto Rico, e un tweet in cui gli sviluppatori si scusano dell’errore:

“La patch di oggi corregge un errore per cui era stata erroneamente esposta la bandiera cubana invece di quella portoricana”, ha dichiarato Insomniac.

“Siamo consapevoli dell’importanza di una rappresentazione accurata e ci rammarichiamo molto di questo errore. Ci scusiamo sinceramente e faremo meglio in futuro“. Qui sotto il tweet ufficiale, ricordando che Marvel’s Spider-Man 2 ha venduto oltre 2,5 milioni di copie nelle prime 24 ore.

Today's patch corrects an error where the Cuban flag was incorrectly displayed instead of the Puerto Rican flag. We understand that accurate representation matters, and greatly regret this error. We sincerely apologize and will do better in the future.

