A Perfect Day: l’avventura narrativa nella Cina degli anni ’90 disponibile su console, con arrivo dell’inglese anche su PC

Da oggi 26 ottobre A Perfect Day, l’avventura narrativa nella Cina degli anni ’90 sviluppata da Perfect Day Studio, arriva anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch dopo aver debuttato su PC lo scorso anno. Ma anche la versione Steam ha un aggiornamento, in quanto ora anche il gioco completo ha la traduzione in inglese (precedentemente disponibile solo nella demo).

Questa la descrizione del gioco:

E se poteste tornare indietro nel tempo a quel giorno in cui tutto è andato storto? Quel giorno che ancora rimpiangete non sia andato come previsto? Fareste scelte diverse? Direste cose diverse o forse non direste proprio nulla? Uno studente cinese di prima media ha appena avuto questa possibilità. Tuttavia, a differenza del film Il giorno della marmotta, dovrà ripetere l’ultimo giorno del XX secolo senza i ricordi dei cicli precedenti.

A Perfect Day è una fiction game interattiva in cui potrete rivisitare gli anni ’90 e impersonare un bambino delle elementari che non ha il coraggio di regalare un biglietto al suo compagno di classe preferito. Nel ciclo infinito dell’ultimo giorno del 1999, dovrete scoprire i segreti dei vostri compagni di classe, dei vostri amici e della vostra famiglia e aiutare tutti a vivere il loro “giorno perfetto”. È anche possibile giocare a minigiochi su Gamicom, assemblare il proprio fuoristrada o andare al parco per oziare tutto il giorno. In breve, dipende tutto da voi per avere una giornata perfetta… o meno.

Qui sotto potete vedere il trailer delle versioni console di A Perfect Day.