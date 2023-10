Capcom sta sviluppando il suo nuovo motore REX Engine

Sembra che Capcom stia lavorando a una nuova versione del suo motore RE Engine, utilizzato in numerosi titoli Capcom più recenti, tra cui Resident Evil 7 Biohazard, Monster Hunter Rise e, più recentemente, Resident Evil 4. Come riportato da Okami Games, si è parlato del motore aggiornato in un nuovo video pubblicato sul canale YouTube R&D di Capcom. Di seguito la dichiarazione tramite il canale YouTube:

Sono trascorsi più di cinque anni da quando il primo gioco che utilizza RE ENGINE, Resident Evil 7, è stato rilasciato nel 2017. Guarderemo indietro ai risultati raggiunti da RE ENGINE fino ad oggi e presenteremo il nostro attuale rapporto operativo e la nostra visione per il futuro.

La nuova versione del motore, denominata REX Engine, è attualmente ancora in fase di sviluppo. Anche se utilizzerà ancora molte delle funzionalità che hanno reso i titoli Capcom visivamente fantastici pur mantenendo un discreto livello di compatibilità hardware, REX Engine spera di utilizzare anche tecnologie più recenti. Secondo il video, nuove tecnologie e funzionalità verranno aggiunte a RE Engine in fasi, ciascuna delle quali gestirà un aspetto diverso dello sviluppo del gioco. Alcune delle tecnologie sono denominate RERuntime, REDox e REAssetStream. Al momento non è noto se il prossimo importante videogioco di Capcom, Dragon’s Dogma 2, utilizzerà qualcuna delle nuove tecnologie e funzionalità che l’azienda sta lavorando per migliorare su RE Engine.

