Honkai Star Rail: ecco il trailer sulle abilità di Topaz

Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui) di Hoyoverse è disponibile su PlayStation 5 insieme all’aggiornamento 1.4. Il gioco ha superato i 20 milioni di download solo al day one e finora ha avuto molto successo anche con la versione PS5 superando il milione di pre-registrazioni.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer, intitolato Debt Optimization in Changing Landscapes, dedicato al nuovo personaggio Hunter/Fire Topaz, sempre accompagnata dal suo inseparabile Numby. Il video mette in evidenza le abilità in battaglia del personaggio. Ambientato in un universo alternativo a Honkai Impact 3rd, il JRPG Honkai: Star Rail vede i giocatori controllare Stelle o Caelus e unirsi ai Nameless sull’Astral Express. Mentre indagano sullo Stellaron dentro di loro, entrambi i protagonisti interagiranno con varie fazioni influenzate dai Sentieri e dai rispettivi Eoni. Nella nuova versione 1.4, i Trailblazers vengono introdotti al marchio di videogiochi leader dell’universo, Aetherium Wars. Il suo ultimo evento ambientato su Jarlio VI, il “Festival del Torneo Interastrale”, invita i Trailblazers a tuffarsi nel mondo di Aetherium Wars, dove potranno raccogliere e coltivare i propri Spiriti dell’Etere. Questi compagni digitali sono repliche di creature uniche che possono essere addestrate e sviluppate in formidabili alleati di combattimento. Con lo svolgersi del festival, innumerevoli giocatori provenienti da tutto il cosmo si uniranno per partecipare ad Aetherium Wars, stringendo nuove amicizie e avventure lungo il percorso. Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store, dispositivi mobile e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.