Alan Wake 2: pubblicato il trailer dietro le quinte

Alan Wake 2 (trovate qui la nostra Recensione) è finalmente disponibile e lo sviluppatore Remedy Entertainment ha pubblicato un video dietro le quinte del gioco che ripercorre le ispirazioni e il processo di creazione degli elementi horror del titolo. Date un’occhiata qui sotto.

Il video si destreggia tra le prospettive di sviluppatori, ingegneri del suono, artisti e scrittori mentre ognuno di loro fornisce approfondimenti su come hanno creato l’orrore in Alan Wake 2. Tutto, da come la Presenza Oscura si manifesta nel mondo di gioco all’azione dal vivo; filmati e illuminazione selettiva si uniscono per creare un’atmosfera molto specifica che è fondamentale per vendere l’orrore in modo credibile. Remedy ha anche annunciato che una difficoltà da incubo e una nuova modalità Game Plus arriveranno in un aggiornamento gratuito post-lancio. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei. Anderson e Wake sono due eroi che affrontano due viaggi disperati in due realtà separate, connessi in un modo che nessuno di loro riesce a comprendere: si riflettono e si fanno eco tra loro, influenzando i mondi che li circondano.

Alan Wake 2 è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.