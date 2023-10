Hogwarts Legacy: ecco il peso della patch del day one per Nintendo Switch

All’inizio di ottobre, Nintendo ha riconfermato che Hogwarts Legacy sarebbe arrivato su Nintendo Switch il 14 novembre 2023. Ora, in un nuovo aggiornamento, Warner Bros. Games ha rivelato che per la versione Switch è prevista una patch del day one, sia per la versione fisica che per quella digitale, che richiederà ai giocatori di scaricare ulteriori 8 GB.

Queste informazioni sono state recentemente condivise sulla pagina web di supporto di Portkey Games. Per la precisione, la dimensione della cartuccia è “circa 7 GB” e i giocatori dovranno ospitare altri 8 GB di spazio per la patch. E se desideri un pacchetto linguistico aggiuntivo, avrete bisogno di 1,5 GB aggiuntivi di spazio per lingua, per un totale che varia tra 15GB e 16,5 GB tra il gioco base e la patch del day one. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina Nintendo:

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world, ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Ora puoi assumere il controllo della narrazione ed essere il protagonista della tua storia personale nel mondo magico. Vivi a Hogwarts nel 1800. Forgia alleanze, combatti i Maghi Oscuri e determina il fato del mondo magico. L’eredità che lascerai è solo tua da plasmare. Scrivi la tua storia.

ESPLORA UN MONDO ESTESO

Il mondo magico ti attende. Esplora liberamente Hogwarts, Hogsmeade, la Foresta Proibita e il Mondo Esterno circostante.

DIVENTA IL MAGO O LA STREGA CHE HAI SEMPRE DESIDERATO

Impara incantesimi, distilla pozioni, coltiva piante e prenditi cura di animali magici mentre intraprendi un’incredibile avventura. Scegli la tua Casa, stringi amicizie e padroneggia le tue abilità per diventare il mago o la strega che hai sempre desiderato.

Hogwarts Legacy è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. La versione per Nintendo Switch arriva il 14 novembre.