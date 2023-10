Lucca Comics & Games: guida all’evento tra giochi e anteprime

Il Lucca Comics & Games è uno degli eventi più attesi dell’anno, dedicato al mondo del gioco di ruolo, web, anime, cinema, serie tv e arriverà nell’omonima città dal 1 fino al 5 novembre. Racchiuse nelle mura antiche, che avvolgono ogni singolo mattone della città, si susseguiranno storie, eventi e sorprese, che caratterizzeranno non solo il mondo del cinema e delle serie tv, ma di tutte le passioni che ci legano alla moderna Cultura Pop.

Tramite questo piccolo speciale, vogliamo appunto proporre una breve guida, per mostrare i punti salienti che renderanno unico questo Lucca Comics & Games, attraverso il cinema, le serie tv, e molto altro ancora!

Articoli Consigliati YU-GI-OH! il gioco di carte collezionabili a Lucca Comics & Games 2023 Funko a Lucca Comics & Games con 10 nuove esclusive

Il calendario delle anteprime: cinema e serie tv al Lucca Comics & Games 2023

Partiamo con ordine, e iniziamo con i più piccoli e le due grandi sorprese organizzate per loro: la prima, firmata da Cartoonito, riguarda l’universo DC, in particolare un percorso automobilistico dedicato alla serie Batwheels, ambientata su ruote a Gotham City con protagonisti Batman, Robin e Batgirl. Qui, i nostri nerd in miniatura potranno divertirsi, tutti i giorni dal 1° al 5 novembre dalle ore 10:00 fino alle 19:00 in Piazza Guidiccioni.

La seconda sorpresa dedicata ai più piccoli è segnata al 3 novembre, alle ore 12:45, presso il Family Palace, in ci sarà modo di incontrare i protagonisti del nuovo programma Metamostri, scoprendo insieme il primo episodio della serie trasmessa su Youtube da Ciaopeople.

Passando ai nerd più grandi, invece, ad aprire le danze il 1 novembre, alle ore 14:00, sarà Michel Gondry, regista, sceneggiatore e artista polivalente che ha firmato il capolavoro cinematografico Se mi lasci ti cancello.

Il premio Oscar sarà al Lucca Comics & Games in qualità di protagonista di una masterclass in occasione proprio dell’uscita del suo ultimo film, Il libro delle soluzioni, segnato al 1 novembre stesso. Accanto a Gondry sarà presente lo scrittore Manlio Castagna, che attraverserà insieme al regista il suo interessante percorso cinematografico tramite clip in anteprima del suo ultimo film e vari documentari dedicati a lui e al suo incredibile immaginario.

Alle 14:30, invece, seguirà l’incontro con Pablo Trincia, moderato da Omar Schillaci, riguardante la docuserie di Sky Original incentrata su Elisa Claps, uno dei casi di cronaca nera più oscuri della storia italiana, che sarà disponibile in anteprima al Lucca Comics & Games, e successivamente su Sky TG24, Sky Crime e in streaming su NOW.

"Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps": mercoledì 1° novembre @PabloTrincia dialoga con @SchillaciOmar e racconta la docuserie #SkyOriginal e @Chora_Media. Auditorium S.Francesco, ore 14:30. Poi in onda il 13 e 14 Novembre su @SkyTG24, #SkyCrime e in streaming su @NOWTV_It pic.twitter.com/SIQ1GSfeum — Lucca Comics & Games (@LuccaCandG) October 26, 2023

Tra i vari ospiti dell’area cinema dell’evento sarà anche Francesco Mandelli, con il panel su Quante scene, il 2 novembre alle 15:30, in cui si parlerà di film, aneddoti, curiosità e racconti sul suo punto di vista nei confronti del cinema attuale. Alle 20:00, seguirà la proiezione di Thanksgiving, film horror diretto da Eli Roth e interpretato da Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Rick Hoffman e Gina Gershon.

Seguono altri due imperdibili appuntamenti: il primo segnato al 3 novembre alle ore 20:00, con la proiezione di Diabolik chi sei?, ultimo film della trilogia dedicata al Re del Terrore, e presentato dai Manetti bros; il secondo evento invece sarà il 4 novembre alle ore 19:30, dove sarà presente l’autore della graphic novel a cui si è ispirata il film 300 diretto da Zack Snyder, ovvero Frank Miller, il quale introdurrà la pellicola, che sarà trasmessa in sala.

Domenica 5 novembre, al cinema Astra, proiezione di "Il ragazzo e l'airone" di Hayao Miyazaki. Nei prossimi giorni, verranno comunicate le modalità per prenotarsi. Il film arriverà nelle sale dal 1° gennaio 2024.#ilragazzoelairone @luckyredfilm #LuccaCG23 #together #roadtolucca pic.twitter.com/y9h9dDZPCP — Lucca Comics & Games (@LuccaCandG) October 11, 2023

L’ultima giornata, quella del 5 novembre, sarà ricca di intense emozioni: alle 14:30 sarà proiettato il nuovo film di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l’airone, a cui seguirà una mostra dedicata allo Studio Ghibli. Successivamente, alle 16:30 ci sarà la proiezione del primo episodio della serie Noi Siamo Leggenda, e per chiudere in grande, lo screening di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e il serpente, che sarà prima celebrato in un raduno cosplay e flashmob a tema il 4 novembre in Piazza San Michele.

Dopo l’uscita del trailer sul prequel dei romanzi di Suzanne Collins, il Lucca Comics & Games ospiterà l’anteprima del nuovo attesissimo film appartenente alla saga Hunger Games, che uscirà in tutti i cinema il 15 novembre, e tratterà le vicende avvenute sessantaquattro anni prima della trilogia originale. La proiezione avverrà domenica 5 novembre alle ore 20:00 al Cinema Astra, segnando l’evento di chiusura dell’area Movie.

Italian fan screening di #HungerGames #LaBallatadellUsignoloedelSerpente domenica 5 novembre al cinema Astra alle ore 20:00. Il film arriverà poi nelle sale italiane dal 15 novembre con @notoriousitalia @hungergamesita #LuccaCG23 #together #roadtolucca pic.twitter.com/v7oTlMbpmL — Lucca Comics & Games (@LuccaCandG) October 22, 2023

Caccia al tesoro pirata al Lucca Comics & Games con One Piece

One Piece torna a far parlare di sé, questa volta con una “caccia al tesoro” organizzata per tutta la fiera e la città stessa, promossa dalla Toei Animation Europe in onore del punto di svolta raggiunto dall’anime e dal manga con la presentazione del Gear Fifth durante le repliche degli ultimi episodi della saga di Wano e la conclusione della battaglia di Onigashima.

Raggiungendo lo stand Toei, e portando i risultati della caccia al tesoro, si potranno ottenere una serie di premi, ovviamente a tema One Piece, ma per prima cosa è importante seguire tutti i profili social della Toei Animation Europe. Tutte le informazioni relative ai giochi organizzati per celebrare la serie anime e manga creata da Eiichiro Oda sono disponibili sul sito e non hanno tempo né spazio, ma potranno essere portati a termine durante tutta la durata della fiera.

Tutti gli altri eventi cinema e giochi del Lucca Comica & Games

Cthulhu CUP primo gioco in scatola edibile Non solo cinema al Lucca Comics, ma una serie importante di eventi, che passano dalla, prima edizione del torneo di Calcio portata all’evento, fino alle sorprese culinarie, in cui saranno presentati una serie di prodotti pensati per tutti i partecipanti. Tutto sarà rigorosamente senza glutine e in parte senza lattosio, ideati dall’Atelier Damiano Carrara, che proporrà il, e il Grog in formato gigante e in puro cioccolato. Senza contare i dolci e le pietanze ispirate ad alcune graphic novel.