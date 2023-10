GTA Online: ecco le novità a tema Halloween

Con l’arrivo di Halloween in GTA Online a Southern San Andreas, le segnalazioni a sfondo paranormale e sovrannaturale sono salite a livelli spaventosi… spettrali veicoli a guida autonoma, avvistamenti di UFO, animali posseduti e persino un camion Cerberus pirata. Questa è l’ultima settimana per documentare l’esistenza della vita dopo la morte: fotografando 10 fantasmi per la squadra di Ghosts Exposed si otterrà la livrea Ghosts Exposed per la Albany Brigham. Una volta ricevuto un messaggio dalla squadra, setaccia il paesaggio di Blaine County e usa la fotocamera Snapmatic per procurarti una prova digitale di questi visitatori spettrali.

Ci sono inoltre molti modi per camuffare le proprie sembianze. Le maschere collezionabili sono disponibili per tutta la settimana con il completamento di vari obiettivi. Inquieta gli automobilisti sulla Del Perro Freeway con il ritorno dei veicoli Albany Fränken Stange (sportiva classica, 50% di sconto), LCC Sanctus (moto, 40% di sconto), Chariot Carro funebre Romero (berlina, 50% di sconto), Albany Lurcher (muscle car, 40% di sconto) e Declasse Tornado Rat Rod (sportiva classica, 50% di sconto).

Giocando a GTA Online in qualsiasi momento della settimana di Halloween puoi ricevere la maschera con teschio vintage bianca e lo zaino per paracadute di Halloween.

Persino Simeon sta entrando nello spirito di Halloween, ospitando una selezione di macabri cerchioni e sinistre livree su cinque veicoli di ritorno:

Western Zombie Bobber (moto, 50% di sconto) con livrea Fiamme rosse

Dundreary Landstalker XL (SUV) con livrea Schizzi di sangue

Albany Fränken Stange (sportiva classica, 50% di sconto) con livrea Trappola aracnoide

Chariot Carro funebre Romero (berlina, 50% di sconto)

Declasse Tornado Rat Rod (sportiva classica, 50% di sconto)

Non c’è solo disgrazia là fuori: girando la ruota fortunata si possono vincere premi, tra cui GTA$, RP e persino il Karin Everon (fuoristrada) con livrea Harsh Souls. Recati all’Autoraduno di Los Santos per provare i veicoli Bravado Rat-Loader (muscle car), Western Zombie Chopper (moto) e Albany Lurcher (muscle car, 40% di sconto) gareggiando in Corse ai checkpoint e Prove a tempo. Questa settimana, i potenziali piloti possono aggiudicarsi una Nagasaki Chimera (moto) piazzandosi nei primi 3 posti delle gare dell’Autoraduno di LS per due giorni di fila.

Riscatta la nuova Albany Brigham, una livrea esclusiva e altro ancora fino all’8 novembre:

Albany Brigham e livrea Love Fist gratis

Completo chiuso strisce monocromatico, completo integrale scheletro, maglietta PRB, pantaloncini PRB, e felpa PRB

Ricompense doppie nei deathmatch di Halloween

40% di sconto su tutte le armi aliene presso il Furgone delle armi

E molto altro ancora, tra cui il bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, l’accesso al Vinewood Car Club e altri vantaggi aggiornati mensilmente. Per i dettagli completi sui vantaggi, vai sul sito di GTA+.