Svelata la data d’uscita di Berzerk Recharged

Evil Otto invita i giocatori ad affrontare un folle labirinto ricco di insidie, a partire dal 9 novembre, data di uscita di Berzerk: Recharged. Il nuovo arrivato nella linea Recharged di titoli di successo Atari, sarà disponibile su PC Windows, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e Atari VCS.

Considerata una delle pietre miliari dell’era d’oro del gaming anni ’80, l’originale Berzerk era uno sparatutto multidirezionale con visuale dall’alto, che vedeva i giocatori intenti a combattere armate di robot all’interno di un labirinto senza fine dai confini elettrificati. Punto di forza di Berzerk Recharged è indubbiamente Evil Otto, un personaggio che si presenta come uno smile rimbalzante che dà la caccia ai giocatori senza sosta. A differenza dei cattivi dell’epoca, come Inky, Blink e Clyde, Evil Otto non scappa, può attraversare le pareti degli scenari ed è indistruttibile. Ora Otto è tornato, e porta con sé una grafica aggiornata, controlli a doppia levetta precisi e una colonna sonora inedita, prodotta dalla celebre compositrice Megan McDuffee.

E se la sete di Evil Otto non fosse placata da questo titolo, Atari invita i giocatori a provare l’esperienza old school con Berzerk Enhanced Edition, una versione su cartuccia per 2600 del titolo classico, aggiornata con lo sparo diagonale e la sintesi vocale per i robot. La cartuccia sarà disponibile il 17 novembre 2023, in contemporanea con il nuovo Atari 2600+: una riproduzione fedele della prima console di videogiochi domestica di successo.