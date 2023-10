Lords of the Fallen: ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa specializzata

Nell’ultimo trailer di Lords of the Fallen, accompagnato dall’iconica canzone “Mother” di Danzig, vediamo i Crociati dell’Oscurità affrontare valorosamente nemici da incubo attraverso i regni e i morti, mentre il loro viaggio verso la vittoria contro il dio demone Adyr prosegue senza sosta. Questa sequenza d’azione “one-shot” celebra anche il successo critico del gioco e celebra il raggiungimento del traguardo di 1 milione di copie vendute all’inizio della settimana, appena 10 giorni dopo il lancio.

Lords of the Fallen è un nuovissimo GDR ambientato in un vasto mondo interconnesso, grande più di cinque volte quello del gioco originale. Dopo un’epoca di feroce tirannia, il dio demoniaco Adyr fu finalmente sconfitto. Ma gli dèi… non cadono per sempre. Ora, eoni dopo, la resurrezione di Adyr si avvicina. Nei panni di uno dei leggendari Crociati Oscuri dovrai attraversare sia il regno dei vivi che quello dei morti in questa vasta esperienza, in cui vivrai scontri con boss colossali, combattimenti veloci e impegnativi, avvincenti incontri con altri personaggi e una storia profonda e coinvolgente.

Viaggia attraversa due grandi mondi paralleli nella tua missione per sconfiggere Adyr. E per quanto il regno dei vivi presenti la sua dose di sfide brutali, orrori innominabili ti attendono nel regno da incubo dei morti.