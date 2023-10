Skull and Bones arriverà nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2023-2024

Lo sviluppo sicuramente complesso di Skull and Bones subisce un ulteriore (minimo) colpo, ma viene comunque confermato nell’attuale anno fiscale. Ad inizio anno infatti, Ubisoft aveva lasciato intendere che il titolo a tema piratesco sarebbe arrivato nella prima parte dell’anno fiscale 2023-2024, che va da aprile 2023 a marzo 2024. I mesi continuano ad andare avanti e ci si allontana sempre di più da quella prima parte. Ora, nella relazione sui risultati del primo semestre dell’anno fiscale 2024, l’editore francese ha annunciato che il lancio avverrà nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2023-2024, il che vorrebbe dire tra gennaio, febbraio e marzo ’24.

Nei prossimi mesi sono previsti altri titoli di Ubisoft, tra cui Avatar: Frontiers of Pandora (in uscita a dicembre), Assassin’s Creed Nexus VR (in uscita a novembre) e Prince of Persia: The Lost Crown (in uscita a gennaio 2024). Vediamo dunque se l’inizio del prossimo anno potrà finalmente essere il periodo giusto per il lancio del titolo a tema piratesco.

Articoli Consigliati Connie Booth: Sony conferma che ha lasciato l’azienda Lords of the Fallen: ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa specializzata

Skull and Bones arriverà su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Il gioco ha avuto una closed beta ad agosto, mentre la terza creative director, Elisabeth Pellen, aveva lasciato l’incarico a settembre. Noi di GamesVillage ovviamente vi aggiorneremo in merito quando arriveranno notizie ufficiali sull’uscita di questo titolo.