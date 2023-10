YU-GI-OH! il gioco di carte collezionabili a Lucca Comics & Games 2023

Konami Digital Entertainment ha annunciato la presenza di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI a Lucca Comics & Games 2023, il più grande festival occidentale dedicato alla cultura pop, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di appassionati di fumetti, manga, games, fantasy, anime, serie TV e cosplay.

Dal 1 al 5 novembre, nella splendida cornice della città di Lucca, potrete visitare lo stand Yu-Gi-Oh! GCC al Padiglione Carducci, storica sede dell’area Games.

Presso lo stand (Padiglione Carducci, CAR 301), i visitatori potranno sfidarsi e scoprire le ultime novità dal mondo Yu-Gi-Oh! GCC all’interno di un ampio spazio dedicato. I Duellanti più navigati avranno l’occasione per mettersi alla prova e testare le proprie abilità, anche grazie ai molti eventi speciali in programma. I neofiti potranno avvalersi della consulenza di esperti che li accoglieranno per introdurli nel mondo del trading card game.

I Duellanti potranno, inoltre, arricchire la propria collezione con gli ultimi prodotti Yu-Gi-Oh GCC, tra cui la Rarity Collection 25° Anniversario. Questo all-foil set, disponibile dal 2 novembre, introdurrà due nuove rarità.

Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue

