Little Nightmares III: quasi 20 minuti di gameplay in co-op

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo gameplay di Little Nightmares III, nuovo capitolo della serie puzzle-platform in sviluppo da parte di Supermassive Games, . Questo gameplay walkthrough, che potete vedere in fondo alla notizia, è stato realizzato su una build pre-alpha, ed è incentrato sulla nuova modalità co-op a due giocatori: dura 18 minuti e immerge i giocatori nelle profondità della Necropoli, svelando alcuni dei suoi segreti.

I due protagonisti principali, Low e Alone, dovranno viaggiare attraverso la Spirale e trovare un modo per fuggire dal Nulla. Il loro viaggio inizia nella Necropoli, un luogo particolare, creatosi dalle sabbie del deserto e alimentato dalle raffiche del vento. È stato descritto come una città dall’eterna energia e dalla morte certa. Solitamente era abitata dagli Abitanti, ma oggigiorno l’antica metropoli è più una città fantasma in cui i due bambini dovranno evitare diversi pericoli, incluso il Monster Baby.

Articoli Consigliati Pokémon: Scarlatto, Violetto e Sleep festaggiano Halloween YU-GI-OH! il gioco di carte collezionabili a Lucca Comics & Games 2023

Questo il testo che accompagna il video:

Unitevi a Low e Alone nel tentativo di affrontare i numerosi pericoli nascosti della Necropoli. Dovranno però strisciare con attenzione… Nessuno può sgambettare nel parco giochi di Monster Baby senza una piccola partita a nascondino.

Little Nightmares III, annunciato all’opening Night Live di agosto, è in arrivo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (data ancora non annunciata).