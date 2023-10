Pokémon: Scarlatto, Violetto e Sleep festaggiano Halloween

Questa settimana arrivano alcuni aggiornamenti inquietanti su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Halloween, e sta per arrivare anche il prossimo evento Giorno sogni d’oro in Pokémon Sleep.

Raid del terrore!

Da oggi, gli Allenatori possono guadagnare Caramelle Rare e altri premi sfidando il Pokémon di tipo Spettro Mismagius nelle Battaglie Raid Teracristal a 5 stelle in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Non solo, gli Allenatori dovrebbero tenere d’occhio le comparse massicce di altri Pokémon di tipo Spettro come Mimikyu, Drifloon e altri ancora durante le loro avventure a Paldea e Nordivia.

L’evento durerà dal 27 ottobre (00:00 UTC) al 31 ottobre (23:59 UTC) 2023, quindi partecipate finché potete.

Contare i Mareep – Dormire bene!

È tempo di mettersi buoni, perché le notti d’autunno sono finalmente arrivate! Il terzo evento Giorno sogni d’oro prenderà il via in Pokémon Sleep questo sabato 28 ottobre 2023 e durerà tre giorni. Assicuratevi di organizzarvi di conseguenza e di massimizzare il vostro potenziale di Potere Sonnolento. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale.