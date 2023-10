Granblue Fantasy Versus Rising: date nuova open beta

Il publisher Cygames e il team di sviluppo Arc System Works hanno annunciato la data del secondo open beta test per Granblue Fantasy Versus Rising: sarà disponibile dal 10 al 13 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam con supporto al cross-play.

Qui sotto i dettagli, dal sito ufficiale:

È arrivato il cross-play! Affronta i giocatori su più piattaforme nell’ultima beta online!

Granblue Fantasy Versus: Rising, la cui uscita è prevista per il 30 novembre 2023, sarà dotato di funzionalità multipiattaforma durante il suo secondo beta test aperto. Questa beta è aperta a tutti i giocatori e si concentrerà sul test del cross-play per diverse modalità di gioco, per contribuire a migliorare ulteriormente e garantire la qualità del gioco al momento del lancio.

Gli utenti di PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam potranno sfidarsi in partite casuali e partite in lobby, affinare le proprie abilità in modalità Allenamento o partecipare a minigiochi con un massimo di 30 giocatori in Grand Bruise Legends! (Durante la manutenzione e i tempi di inattività, i giocatori potranno giocare offline contro la CPU).

Personaggi giocabili:

Panoramica dell’Open Beta

Oltre alle partite casuali, alle partite in lobby e alla modalità Allenamento, i partecipanti alla beta potranno cimentarsi in minigiochi con un massimo di 30 giocatori in Grand Bruise Legends.

Inizio: 10 novembre alle 03:00 am (ora italiana)

Fine: 11 novembre alle 2:00 am (ora italiana)

Inizio: 13 novembre alle 08:00 am (ora italiana)

Fine: 13 novembre alle 08:00 am (ora italiana)

Qui sotto il tweet ufficiale che annuncia le date dell’open beta di Granblue Fantasy Versus Rising, a questo link invece il nostro provato di agosto

Crossplay is coming to the second #GBVSR open beta!

And that's not all—get ready for playable Anila, lobby matches, training mode, and, of course, Grand Bruise Legends! Are you in?

👇 Check out the details here:https://t.co/48FPLNaoNX pic.twitter.com/epwvNdVt1P

— GBVS/Granblue Fantasy Versus (@gbvs_official) October 27, 2023