Disney Dreamlight Valley: a breve esce dall’accesso anticipato, ma rimarrà a pagamento

Gameloft ha annunciato diverse novità sul futuro di Disney Dreamlight Valley. Il life simulator con i personaggi dell’universo Disney uscirà dalla sua fase di accesso anticipato e sarà disponibile dal 5 dicembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Mac (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). Durante la transizione verso il lancio, i giocatori esistenti manterranno il loro accesso al gioco, le loro pietre lunari e i loro salvataggi.

In vista del lancio ufficiale il team di sviluppo ha deciso di far rimanere il gioco a pagamento per il prossimo futuro. Ciò significa che non ci sarà il passaggio al free-to-play quando verrà lasciato l’Early Access il 5 dicembre.

Questa la motivazione della scelta:

Questa scelta garantisce che Disney Dreamlight Valley possa continuare a offrire un’esperienza di gioco di alto livello a tutti i giocatori. Per noi è importante mantenere la promessa di continuare a fornire aggiornamenti gratuiti dei contenuti che aggiungono nuovi personaggi, regni, vestiti, mobili e altre sorprese alla Valle. Gli acquisti che richiedono le pietre di luna rimarranno facoltativi, equi e all’altezza del livello di qualità che i giocatori si aspettano. I giocatori potranno ancora raccogliere pietre lunari gratuite tramite gli Scatti del Sogno e i Forzieri, oppure scegliere di acquistarle.

I Founder’s Pack continueranno a essere disponibili fino al 4 dicembre. Quando il gioco uscirà dall’Accesso Anticipato il 5 dicembre, verranno presentate delle nuove edizioni. I nuovi giocatori potranno scegliere di acquistare il gioco principale (con pietre lunari bonus) da solo, oppure optare per la Gold Edition, che include oggetti cosmetici esclusivi, l’accesso all’espansione A Rift In Time e ancora più pietre lunari bonus. I contenuti esatti qui sotto: