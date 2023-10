Highlander: confermato il reboot con Henry Cavill

Il regista di John Wick, Chad Stahelski ha discusso per anni della sua passione per lo sviluppo di un reboot di Highlander, l’iconico film fantasy degli anni ’80, e ora Deadline ha confermato che il progetto sta ufficialmente andando avanti. È stato anche confermato che Henry Cavill, che in precedenza era stato annunciato come collegato al progetto, sarà il protagonista, specificando anche che si tratta di un fantasy ad alto budget. La versione più recente della sceneggiatura proviene da Mike Finch e, sebbene lo sviluppo sia stato probabilmente ostacolato in questi ultimi mesi a causa dello sciopero degli sceneggiatori, la produzione spera in una data di inizio nel 2024, anche se lo sciopero degli attori incombe ancora.

Il film originale del 1986 interpretato da Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown, portò sullo schermo un mondo in cui gli immortali si davano la caccia tra loro nella New York contemporanea, anche se erano guerrieri nati secoli prima. Quel film d’esordio ha poi avuto ben quattro sequel, oltre ad aver ispirarato diverse serie TV, progetti animati ed espansioni di fumetti.

Uno dei motivi per cui Stahelski ha affermato che il progetto ha richiesto così tanto tempo per essere sviluppato è che, a differenza di qualcosa come John Wick, che ha acquisito la sua fama di sequel in sequel, , questo reboot di Highlander mira a onorare tutti gli aspetti della mitologia del franchise.