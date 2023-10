Nintendo sarà presente a Lucca Comics & Games 2023 con tante attività

Anche quest’anno Nintendo sarà presente a Lucca Comics & Games 2023, il festival pop multidisciplinare che si terrà dal 1° al 5 novembre nel centro storico di Lucca, in Toscana. Il leader nipponico dell’intrattenimento interattivo, presiederà la manifestazione, come ormai da tradizione, con un padiglione esclusivo sito in Piazza Bernardini. Al suo interno, i visitatori potranno provare le ultime novità della famiglia di console Nintendo Switch, come Super Mario Bros. Wonder, il nuovo titolo dedicato al celebre idraulico che ha già ottenuto grande successo in termini di critica e pubblico e Detective Pikachu: Il Ritorno. I partecipanti potranno inoltre provare WarioWare: Move it! a partire dal 3 novembre, in uscita proprio durante l’evento. In anteprima esclusiva, infine, gli appassionati di videogiochi potranno avere un assaggio di Prince of Persia: The Lost Crown, in uscita su Nintendo Switch il prossimo 18 gennaio. Al fianco delle tante possibilità di gioco in prima persona, nel padiglione di Nintendo si alterneranno numerosi talk moderati da talent e creator di rilievo nel panorama dei videogiochi, come Sabaku no Maiku, Cydonia, Player Inside, Round Two, Zergantis, MinishMawii, Frake, Francesco Pardini, Joepad17 e tanti altri che intratterranno gli spettatori e i fan durante tutte le giornate. La Nintendo Experience di Lucca Comics & Games, sarà accessibile a tutti in qualsiasi momento, grazie a un grande ledwall posizionato all’esterno del padiglione, su cui verranno trasmessi video e gameplay dedicati alle esclusive della grande N.

Ad accogliere i visitatori all’interno dello stand ci sarà un’area interamente dedicata agli e-commerce Nintendo. Qui, gli ospiti potranno fare check in registrando il QR code associato al proprio account Nintendo (visibile facendo login nel sito Nintndo.it e selezionando la voce “il tuo codice QR-check in” nelle impostazioni dell’account) per ottenere fantastici gadget e premi: 100 punti platino (accreditati la settimana successiva all’evento sull’account), un set di spille esclusive My Nintendo, un flyer Nintendo Store contenente un codice univoco per uno sconto del 10% valido nelle date indicate e una brochure eShop indispensabile per non perdere le ultime novità dal mondo di Nintendo.

La formazione di titoli presenti nell’area di Nintendo in questa edizione di Lucca Comics & Games sarà lo specchio del grande successo conseguito nel 2023 dal colosso di videogiochi giapponese. Protagonista assoluto dell’anno e del festival è Super Mario, presente in loco con Super Mario Bros. Wonder, l’ultima avventura platform dell’idraulico baffuto che ha meravigliato il pubblico e la critica con un epico ritorno, dopo più di 10 anni, alla classica formula a due dimensioni, al punto da diventare in soli 3 giorni dalla sua uscita il videogioco di Super Mario che ha venduto il maggior numero di copie nel minor tempo in Europa.

Per celebrare il grande successo dell’icona di Nintendo, i più fortunati avranno la possibilità di incontrare di persona Super Mario allo stand, approfittare di una memorabile area di photo opportunity e portare a casa gadget unici a tema!

Tra le recentissime novità di Nintendo, non si può non menzionare anche Detective Pikachu: Il Ritorno, l’avventura investigativa con protagonista un Pikachu parlante e amante del caffè, in azione per risolvere al fianco del giovane universitario Tim Goodman i misteri di Rhyme City. Puntuale sulla tabella di marcia, sarà inoltre WarioWare: Move it!, in uscita su Nintendo Switch il 3 novembre, proprio durante la manifestazione. Il videogioco della celebre nemesi di Mario, non mancherà, con i suoi folli minigiochi, di garantire il massimo del divertimento a tutti i visitatori fin dal day one. Immancabili all’appello anche i tanti titoli che hanno scritto la biografia di quest’anno della console ibrida di Nintendo, come il capolavoro The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ambientato in una Hyrule senza confini e limiti alla creatività, Pikmin 4, l’ultimo capitolo della serie strategica cara al creatore di Super Mario, Shigeru Miyamoto e Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, la versione rimasterizzata di uno dei capitoli del platform fluttuante più amato di sempre. Ampio spazio anche a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la rivoluzione open-world della saga di videogiochi di Pokémon e ai grandi classici di Nintendo Switch come Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe e l’intramontabile Super Smash Bros. Ultimate, che affiancheranno le ultime novità per offrire un sostanzioso assaggio della Nintendo Difference.

Presente con un’area totalmente dedicata, anche Nintendo Switch modello OLED, con schermo OLED da 7 pollici dai colori intensi e dal contrasto elevato. I giocatori potranno provare, in modalità portatile, una varietà di titoli di successo selezionata appositamente per provare sulla propria pelle l’esperienza immersiva di questa esclusiva tecnologia e dello schermo più grande rispetto al classico modello flagship: Metroid Prime Remastered, Bayonetta 3, Super Mario Odyssey, Luigi’s Mansion 3, Super Mario Bros. Wonder e Kirby e la Terra Perduta.

Numerose sorprese attendono anche i gamer più crossmediali, prima fra tutte la possibilità di giocare in anteprima esclusiva la demo di Prince of Persia: The Lost Crown, il platform d’azione targato Ubisoft, in arrivo su Nintendo Switch il 18 gennaio. Grazie alla portabilità della console di Nintendo, l’esperienza di gioco di questo metroidvania – genere inedito per la celebre serie – promette di risultare unica e ineguagliabile. Sempre all’interno del padiglione, sarà inoltre possibile passare del tempo in compagnia di Sonic Superstars, il platform in 2D con grafica 3D di SEGA disponibile dal 17 ottobre, STAR OCEAN THE SECOND STORY R, il remake dell’amato secondo capitolo della nota serie di JRPG STAR OCEAN realizzato da Square Enix, e LEGO 2K Drive, la straordinaria avventura di guida in modalità open world firmata 2K e LEGO.”

Con queste straordinarie premesse, dal 1° al 5 novembre, Piazza Bernardini si trasformerà nel punto di ritrovo delle principali community e di tutti gli appassionati dell’universo di Nintendo.

Il calendario completo degli appuntamenti:

Mercoledì 1 novembre

Dalle 15:00 alle 16:00 – Talk Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto con Francesco Pardini

Dalle 16:30 alle 17:30 – Talk Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto con Cydonia

Giovedì 2 novembre

Dalle 11:00 alle 12:00 – Talk Super Mario Bros. Wonder con Sabaku no Maiku

Dalle 12:30 alle 13:30 – Talk Splatoon 3 con Cydonia

Dalle 15:00 alle 16:00 – Talk The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con Player Inside

Dalle 16:30 alle 17:30 – Talk Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto con Francesco Pardini

Venerdì 3 novembre

Dalle 10:00 alle 11:00 – Talk Pikmin 4 con Player Inside

Dalle 11:30 alle 12:30 – Talk The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con RoundTwo

Dalle 15:00 alle 16:00 – Talk The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con Cydonia e Sabaku no Maiku

Dalle 16:30 alle 17:30 – Talk Super Mario Bros. Wonder con Round Two

Sabato 4 novembre

Dalle 11:30 alle 12:30 – Talk The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con Zergantis

Dalle 13:00 alle 14:00 – Talk Splatoon 3 con Joepad17 e Bryan Ronzani

Dalle 15:00 alle 16:00 – Intervista a Mandrake

Domenica 5 novembre